La mortalidad en las carreteras de CyL disminuyó en 2025, con 107 fallecidos en 95 siniestros mortales

VALLADOLID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La siniestralidad mortal en las carreteras de Castilla y León disminuyó un 15,18 por ciento en 2025, año que se saldó con 107 fallecidos, 20 menos que en el 2024, en 95 siniestros mortales, lo que supone 17 siniestros mortales menos que en el 2024.

Estos datos se desprenden del balance que ha realizado este miércoles el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, durante una rueda de prensa tras haber presidido este miércoles la Comisión Autonómica de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

El representante gubernamental ha detallado que el año 2025 ha marcado un "hito" en cuanto a la movilidad por carretera al registrarse las cifras más altas de la serie histórica, 49.449.011 desplazamientos por vías interurbanas, un 4,04 por ciento más, aproximadamente 1,9 millones, que el año anterior.

Además, ha explicado que el parque de vehículos aumento un cuatro por ciento y el censo de conductores aproximadamente un 0,55 por ciento más que en 2024.

El delegado ha asegurado que estos datos son una muestra de la "necesidad de continuar con las campañas de sensibilización sobre los riesgos que implica la carretera y sobre la importancia de respetar las normas". "Es nuestra obligación reforzar los medios de los que disponemos para reducir al máximo las muertes en carretera", ha destacado.

En relación a las cifras del pasado año 2025 la Comisión ha constatado una disminución de un 15,75 por ciento en la siniestralidad mortal ocurridos en las carreteras de la Comunidad, año que se saldó con 107 fallecidos (20 menos que en 2024) en 107 siniestros mortales (17 siniestros mortales menos).

DATOS PROVINCIALES

Por provincias, Burgos ha sido la que ha contabilizado el mayor número de víctimas mortales en 2025 con 20 fallecidos frente a los 17 del 2024. Le sigue León, con 18 muertos en accidentes de tráfico, una provincia que en 2024 registró 28 fallecidos.

También Zamora ha registrado una bajada significativa al pasar de 21 fallecidos en 2024 a 14 en 2025. En la misma línea descendente se sitúan Ávila, que ha reducido sus cifras de 15 a seis víctimas, y Salamanca, que ha pasado de once a ocho.

Por su parte, Palencia ha registrado un ligero descenso, de diez a ohco fallecidos, al igual que Soria, que ha bajado de ocho a cinco. En el lado contrario, Valladolid ha incrementado las víctimas mortales de doce a 14 y Segovia ha experimentado el mayor repunte, al pasar de cinco a 14 fallecidos.

VEHÍCULO

En cuanto al tipo de vehículo en el que viajaban las víctimas mortales, el 55 por ciento (59) lo hacían en turismo, 7 fallecidos en furgoneta, dos en camión de hasta 3.500 kg, cinco en comisión de más de 3.500 kilogramos, uno en autobús y tres en otros vehículos.

En cuanto a los usuarios vulnerables, la provincia con mayor número de usuarios vulnerables fallecidos es Valladolid con ocho, (26,67 por ciento de los usuarios vulnerables), seguida de Burgos con seis usuarios vulnerables (20 por ciento), con tres fallecidos cada provincia son León, Palencia y Zamora (10 por ciento) y con dos fallecidos en Ávila, Salamanca y Segovia (6,67 por ciento). No obstante, este tipo de usuarios ha descendido un tres por ciento con respecto al 2024.

En cuanto a los peatones, dos de los nueve fallecidos se registraron en vías de alta capacidad, Ávila y Segovia, siete en vía convencional en Burgos (uno), León (dos). Palencia (uno), Salamanca (uno) y Valladolid (dos). El ciclista fallecido se registró en vía convencional en la provincia de Valladolid.

De los usuarios para los que sí se conoce que hacen uso o no del cinturón como accesorio de seguridad, destacar que el 16,95 por ciento de los fallecidos en turismo y el 57,17 por ciento de los fallecidos en furgoneta no hacían uso de dispositivos de seguridad. El 100 por ciento de los fallecidos en motocicletas hacia uso del casco.

Los otros usuarios relacionados con el uso del casco como accesorio de seguridad, se informa que el usuario de bicicleta, hacía uso de accesorios de seguridad.

En Castilla y León, como viene siendo habitual, en los meses de verano es donde se registran mayor número de siniestros: 32 fallecidos en julio y agosto de 2025, frente a los 30 fallecidos de 2024. En el resto de periodos se ha registrado una disminución de fallecidos, pasando de 97 fallecidos en 2024 a 75 en 2025.

La información que se utiliza para la elaboración del informe y los que constan en esta nota de prensa son datos provisionales de accidentes en carretera.

El cómputo de fallecidos se realiza durante las 24 horas siguientes al accidente y la información ha sido facilitada por los agentes encargados de la vigilancia y control del tráfico.