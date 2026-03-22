Un motorista herido e inconsciente tras sufrir una caída en la CL-505 en Las Navas del Marqués (Ávila)

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero medicalizado del Sacyl - 112 - Archivo

ÁVILA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de unos 40 años ha resultado herido y se encuentra inconsciente tras sufrir una caída en el kilómetro 40 de la CL-505 en Las Navas del Marqués (Ávila), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 13.28 horas de este domingo, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido un aviso.

El 1-1-2 ha trasladado al información a la Policía Local de Las Navas, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal de Atención Primaria del centro de salud de Las Navas del Marqués.