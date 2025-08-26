El Movimiento Feminista de Ávila repondrá los lazos morados vandalizados en recuerdo de las víctimas de violencia de gén

Estado en el que han quedado los lazos morados homenaje a las mujeres víctimas de violencia de género en Ávila. - CCOO ÁVILA

ÁVILA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento Feminista de Ávila ha anunciado que repondrá los lazos morados que formaban el homenaje a las mujeres víctimas de violencia de género en el paseo de San Roque, frente al monumento de los Derechos Humanos, que ha sido objeto de un acto de vandalismo, ya que los lazos han aparecido cortados y en el suelo.

El colectivo ha convocado el acto de reposición para el miércoles 27 de agosto, a las 19.00 horas, en el mismo lugar con el objetivo de "mantener viva la instalación que recuerda la violencia ejercida contra las mujeres por el mero hecho de serlo".

La organización feminista han mostrado su "más absoluta repulsa" ante lo sucedido y han denunciado que los lazos, colocados en memoria de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, fueron "arrasados y tirados" por el suelo.

"Solo nos lo explicamos desde el negacionismo de la violencia de género, desde la misoginia y desde el rechazo a todo lo que suene a reivindicación feminista", han señalado.

Los lazos morados se han convertido desde 2018 en un referente en la ciudad, han señalado en un comunicado de prensa recogido por Europa Press, al ser el lugar donde Ávila manifiesta cada 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, su rechazo a esta "lacra social".

El colectivo ha recordado que "la violencia de género es un hecho y ahí están las cifras todos los años" y ha lamentado que siga siendo "una lacra en la sociedad democrática, que desgraciadamente no se está pudiendo erradicar". En este sentido, han reafirmado su "determinación de reponer los lazos y seguir manteniendo la instalación en buen estado", en su empeño por lograr "una sociedad más justa y sin violencia", en la que quepan "hombres y mujeres en condiciones de igualdad".

Por último, han subrayado que "el feminismo no va contra los hombres, sino que defiende los derechos humanos negados históricamente a las mujeres, y nos hace mejores como sociedad".