Muere una hembra de oso pardo tras ser atropellada por un vehículo en Villablino (León)

LEÓN, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una hembra de oso pardo ha muerto tras haber sido atropellada por un vehículo tipo 4x4 en la CL-631 a su paso por la localidad de Rabanal de Abajo, pedanía perteneciente al municipio de Villablino, en la provincia de León, según han confirmado fuentes de la Consejería de Medio Ambiente a Europa Press.

Los hechos tuvieron lugar en la noche del sábado y tras el accidente se personaron en el lugar agentes medioambientales y de la patrulla oso que confirmaron la muerte del animal, si bien el suceso no dejó daños personales.

El cuerpo de la hembra de oso pardo se ha trasladado a León para realizar la necropsia tras este accidente registrado en una zona de alta densidad de osos.