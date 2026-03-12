Muere un hombre tras ser atropellado por una furgoneta en Aldehuela de la Bóveda (Salamanca)

Publicado: jueves, 12 marzo 2026 21:49
   SALAMANCA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Un varón, del que no se disponen más datos, ha fallecido hoy tras ser atropellado por una furgoneta en el kilómetro 276 de la N-620 a la altura del término municipal de Aldehuela de la Bóveda (Salamanca).

   Los hechos, según informa el 1-1-2 a Europa Press, se han producido a las 20.48 horas y hasta allí se ha desplazado Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y personal de guardia del centro de salud de Matilla de los Caños del Río.

   En el lugar de los hechos, los facultativos han confirmado el fallecimiento del varón.

