Muere una persona y otra resulta herida en un choque frontal en la CL-615 a la altura de Husillos (Palencia) - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

PALENCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida grave este viernes en una colisión frontal entre dos turismos registrada en el kilómetro 9,800/10 de la carretera CL-615, a la altura de la localidad palentina de Husillos, según informan fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

El accidente se ha producido esta tarde en la citada vía, sin que por el momento hayan trascendido más datos sobre las circunstancias del siniestro ni sobre la identidad de las víctimas.