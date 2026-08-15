Un muerto y dos heridos tras salirse de la carretera una furgoneta en Rapariegos (Segovia)

Archivo - Sucesos.- Herido un motorista tras colisionar dos turismos y una motocicleta en Belorado (Burgos) - EUROPA PRESS - Archivo

SEGOVIA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y otras dos han sido trasladadas al hospital después de que una furgoneta se saliera de la carretera en el kilómetro 127 de la N-601, en el término municipal de Rapariegos (Segovia).

Los hechos se produjeron ayer, a las 17.02 horas, momento en el que la sala de operaciones del 1-1-2 dió aviso Guardia Civil de Tráfico de Ávila, por ser la competente en la vigilancia de ese tramo de la carretera, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió un helicóptero medicalizado (HEMS), personal médico del punto de atención continuada (PAC) de Arévalo, una unidad medicalizada de emergencias (UME) y una ambulancia de soporte vital básico (SVB).

El personal médico confirmó en el lugar el fallecimiento de un varón, y se procedió, entonces, a anular el aterrizaje del helicóptero. Desde el Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta se activó el Grupo de Intervención Psicológica (Gripde) para atender a familiares del fallecido.

Además, los facultativos atendieron a dos varones de unos 25 y 50 años. Ambos fueron trasladados en UME al hospital de Medina del Campo.