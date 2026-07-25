Una mujer y dos menores heridos tras salirse de la vía un turismo en Guijuelo (Salamanca)

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Europa Press Castilla y León
Publicado: sábado, 25 julio 2026 10:36
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   SALAMANCA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Una mujer y dos menores han resultado heridos tras la salida de vía de un turismo registrada en el kilómetro 388 de la A-66, a la altura de Guijuelo (Salamanca), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

   El accidente ha tenido lugar en torno a las 1.10 horas, cuando una llamada ha alertado a la sala de operaciones del 112 de la salida de vía del vehículo y ha solicitado asistencia para sus tres ocupantes, una mujer adulta y dos menores, que presentaban dolores.

   El Centro de Emergencias 112 ha dado aviso del suceso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado recursos sanitarios hasta el lugar del accidente para atender a los tres afectados.

   Por el momento, no han trascendido más datos sobre el estado de las personas heridas ni sobre las circunstancias en las que se ha producido el siniestro.

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