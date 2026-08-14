Una mujer resulta afectada por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda de León

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LEÓN, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 75 años ha resultado afectada por inhalación de humo tras un incendio registrado en una vivienda del Paseo de Salamanca de León capital, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada a las 16.54 horas que alertaba de un incendio en una vivienda y comunicaba que se estaba quemando la campana de la cocina.

El 112 ha trasladado el aviso a la Policía Nacional, la Policía Local de León y los Bomberos de León.

En un primer momento no se ha solicitado asistencia sanitaria para ninguna persona afectada por el incendio.

No obstante, desde el lugar la Guardia Civil ha comunicado que era necesaria asistencia médica para una mujer de unos 75 años afectada por inhalación de humo, por lo que el 112 ha trasladado el aviso a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Como consecuencia, Emergencias Sanitarias-Sacyl ha enviado recursos al lugar para atender a la mujer afectada.