Mujeres cineastas y nuevos autores pisarán fuerte en la Sección Oficial de la 66 Seminci

Deepa Mehta clausurará con su última película, 'Funny Boy', un festival que abrirá 'Libertad', de Clara Roquet

VALLADOLID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Oficial de la 66 Semana Internacional de Cine de Valladolid programará 21 largometrajes, tres de ellos fuera de concurso, con especial protagonismo para nuevos autores, especialmente mujeres cineastas, ya que reunirá once títulos dirigidos por mujeres y ocho películas que optarán al premio 'Pilar Miró' a la mejor nueva dirección, seis de ellas con nuevas autoras tras las cámaras.

El proceso de trabajo desarrollado durante los últimos doce meses por el comité de selección de Seminci ha dado como resultado una selección de títulos que mantienen la filosofía del Festival, con una línea de programación en la principal sección de su certamen que conjuga la apuesta por los nuevos valores del cine internacional con el descubrimiento para el público español de autores con una amplia trayectoria.

Este año, la Sección Oficial mostrará los nuevos trabajos del finlandés Juho Kuosmanen (The Painting Sellers, El día más feliz en la vida de Olli Mäki); el realizador indio Pan Nalin, (Samsara, Faith Connections), autor que atesora numerosos premios internacionales; Carlos Saura (Cría cuervos, ¡Ay, Carmela!); Hany Abu-Assad, director palestino conocido por su película 'Paradise Now', o el indonesio Edwin (Postcards from the Zoo, Hortus), ganador del Leopardo de Oro en la última edición de Locarno.

La Sección Oficial presentará, además, los más recientes filmes de la realizadora argentina Paula Hernández (Lluvia, Los sonámbulos) y del cineasta noruego Joachim Trier (Reprise, Oslo, 31 de agosto), además del último film del aclamado realizador iraní Asghar Farhadi, ganador del Óscar por Nader y Simin, una separación y Premio de la Juventud en la 61 edición con El viajante.

La realizadora india Deepa Mehta clausurará la 66 edición de Seminci el próximo 30 de octubre con su última película 'Funny Boy', producción canadiense cuyo montaje ha sido realizado por Teresa Font.

PRIMERAS Y SEGUNDAS PELÍCULAS

Serán ocho los títulos que optarán al premio 'Pilar Miró' a la mejor nueva dirección, como 'Clara sola', ópera prima de la directora costarricense Nathalie Álvarez Mesén, seleccionada en la Quincena de los Realizadores del Festival de Cannes. Será la primera película de esta nacionalidad que compita en Valladolid.

El cine iraní tendrá una amplia presencia en la Sección Oficial. Además de Farhadi, competirán dos títulos más con directores noveles tras las cámaras: 'Hit The Road' (Jadde khaki), primer film de Panah Panahi, hijo del ganador de la Espiga de Oro de la 48 Seminci Jafar Panahi y ayudante de dirección de Abbas Kiarostami, seleccionado en la Quincena de Realizadores de Cannes, y 'El perdón' (Ghasideyeh Gave Sevid), codirigida por Behtash Sanaeeha (segundo film) y Maryam Moghaddam (primer film) y avalada por su selección en la competición de la Berlinale.

También optarán al premio 'Pilar Miro' las películas 'A Tale of Love and Desire' (Une histoire d'amour et de désir), segundo film de la realizadora tunecina Leyla Bouzid, debutante en Venecia con 'À peine j'ouvre les yeux' en 2015; el film de los hermanos suizos Ramon Zürcher (segundo film) y Silvan Zürcher (primer film) 'The Girl And the Spider' (Das Mädchen Und Spinne), premiado en la Berlinale con el trofeo a la Mejor Dirección y premio Fipresci de la sección Encuentros; 'Hive' (Colmena), de la directora kosovar Blerta Basholli, Gran Premio del Jurado, Premio a la Mejor Dirección y Premio del Público de la sección World Dramatic Competition del Festival de Sundance, y los films ya anunciados anteriormente 'Libertad', de Clara Roquet, que abrirá la 66 edición, y 'El acontecimiento '(L'événement), de Audrey Diwan, que se estrenará en Seminci tras conquistar el León de Oro del último Festival de Venecia.

La Sección Oficial mostrará al público español por primera vez lo nuevo de algunos nombres del cine de autor contemporáneo. Algunos repiten participación en Seminci, como la directora india Deepa Mehta, cuya a película 'Funny Boy' será la encargada de clausurar la 66 Seminci el próximo 30 de octubre, o el iraní Asghar Farhadi, que competirá con 'Un héroe' (A Hero), galardonado con el Gran Premio del Jurado de Cannes, ex aequo con 'Compartimento N.6' (Compartment No 6), del finlandés Juho Kuosmanen, que también competirá en la Sección Oficial en la que será su primera aparición en el certamen vallisoletano.

El realizador indonesio Edwin, con siete largometrajes y numerosos premios internacionales, participará con 'Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash' (Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas), reciente ganadora del Leopardo de Oro de Locarno, al igual que el director noruego de origen danés Joachim Trier, autor de cinco largometrajes, quien se asoma por vez primera a la Sección Oficial con La peor persona del mundo (The Worst Person In The World), film que otorgó a Renate Reinsve el premio a la mejor actriz de Cannes, o la argentina Paula Hernández, cuya filmografía abarca cuatro reconocidos largometrajes, y este año competirá en Valladolid con 'Las siamesas', nominada a los Platino y seleccionada para representar a Argentina en la categoría 'Mejor Película Iberoamericana' de los Premios Goya.

La Sección Oficial programará también 'Last Film Show', quinto largo de ficción del realizador indio Pan Nalin, autor de la multipremiada 'Samsara' (2001); 'Huda's Salon' (Saloon Huda), del palestino israelí Hany Abu-Assad, director de la conocida 'Paradise Now' (2005); 'I'm Your Man' (Ich bin dein Mensch), tercer largo como directora de la también actriz alemana Maria Schrader, por el que Maren Eggert logró el premio a la mejor interpretación en Berlín, y 'La Fam' (La Mif), tercer film del suizo Fred Baillif.

PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA

Las ya anunciadas 'Seis días corrientes', de Neus Ballús, y el film inaugural 'Libertad', de Clara Roquet, serán los dos títulos españoles en competición en Sección Oficial, pero no los únicos.

Fuera de concurso tendrán su estreno otras dos esperadas películas: 'El rey de todo el mundo', nuevo largometraje de Carlos Saura que recorre la música popular y tradicional mexicana, y 'Viaje a alguna parte', falso documental de Helena de Llanos, nieta de Fernando Fernán Gómez, que ahonda en la carrera profesional y la vida de su abuelo y de su mujer, Emma Cohen, coincidiendo con el centenario del nacimiento del actor y director español.

La Sección Oficial de cortometrajes ofrecerá doce títulos: 'Affairs of The Art', de Joanna Quinn (Reino Unido, Canadá); 'Aska', de Clara Milo (Islandia, Canadá); 'Easter Eggs', de Nicolas Keppens (Bélgica, Francia, Países Bajos); 'I Gotta Look Good For The Apocalypse', de Ayce Kartal (Turquía, Francia); 'The Hangman At Home', de Michelle y Uri Kranot (Dinamarca, Francia, Canadá); 'Duo Li' (Lili Alone), de Jing Zou (China); 'L'enfant salamandre', de Théo Degen (Bélgica); 'Mauvaises herbes', de Claude Cloutier (Canadá); 'Mi última aventura', de Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini (Argentina); 'More Happiness', de Livia Huang (Estados Unidos), y 'Sous la peau, l'écorce', de Franck Dion (Francia).

En esta sección, la participación española correrá a cargo del corto 'The Windshield Wiper', de Alberto Mielg (España).