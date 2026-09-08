El PP acusa al Gobierno de atacar al Poder Judicial tras cuestionar Puente la parcialidad de la juez que investiga Ceuta

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en una imagen reciente en Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press

"Nos retrotrae a épocas pasadas que no deberíamos volver" PONFERRADA (LEÓN), 8 (EUROPA PRESS)

La Portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado al ministro de Transportes, Óscar Puente, de atacar al poder judicial y al Ejecutivo central de "señalar y etiquetar" a los periodistas cuando los hechos no van acorde a su relato.

En concreto, la representante del PP ha censurado las declaraciones del ministro de Óscar Puente en las que ha cuestionado la parcialidad de la jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón y ha considerado "bastante extraño" que ésta pidiera al equipo investigador de la Policía Nacional no transmitir a los mandos policiales las conclusiones del informe sobre la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, ya que son "cuestiones relativas a la seguridad nacional".

Para Muñoz, es un "leitmotiv" del Ejecutivo central atacar al poder judicial: "Es algo que hemos visto durante toda la legislatura y cuando los hechos contradicen el relato del Gobierno, pues atacan a quien haga falta y estamos viendo a Óscar Puente pues evidentemente atacar a una juez".

En este sentido, ha recalcado que no debería "meterse" con el poder judicial y ha sostenido que el Gobierno ataca también a los periodistas cuando los hechos no van con su relato. Así se ha referido a las informaciones publicadas sobre un dosier interno elaborado por el Ministerio del Interior sobre periodistas con datos sobre los profesionales, entre ellos su perfil ideológico.

"Hoy también hemos conocido esa lista negra de periodistas que hace el ministro del Interior, un ministro que no se enteró de que en España a través de Ceuta nos invadían 80.000 personas, pero sí tenía una lista negra de periodistas a los que señalar, a los que etiquetar, lo cual nos retrotrae a épocas pasadas que no deberíamos volver", ha subrayado.

Ester Muñoz se ha pronunciado de este modo en Ponferrada (León), con motivo de su asistencia a la festividad de la Virgen de la Encina y el aniversario del Día de El Bierzo, una celebración que ha contado con numerosos representantes políticos y sociales.