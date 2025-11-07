El Musac acoge una de las muestras más completas de la historia expositiva de Yoko Ono con más de 80 obras

El director del Musac, Álvaro Rodríguez Fominaya (segundo por la izquierda) y el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja (segundo por la derecha), con los comisarios de la muestra Jon Hendricks y Connor Monahan - EUROPA PRESS

LEÓN, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), con sede en León capital, acoge una de las muestras más completas de la historia expositiva de Yoko Ono con más de 80 obras que se extienden por 1.700 metros cuadrados y que se podrá visitar desde mañana hasta el próximo 17 de mayo de 2026.

Así lo ha expresado este viernes el director del Musac, Álvaro Rodríguez Fominaya, que ha destacado la importancia de este proyecto "único" que, tras pasar por este espacio museístico, se mostrará en Estambul en junio de 2026.

Álvaro Rodríguez Fominaya se ha pronunciado de este modo en la presentación de la exposición que, bajo el título 'Yoko Ono. Insound and Instructure', se inaugurará mañana a las 19.00 horas con un acto en el que estarán presentes los tres comisarios de la muestras en una conversación para posteriormente realizar un recorrido por la misma.

Rodríguez Fominaya, comisario de la exposición, ha estado acompañado por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, así como por los otros dos comisarios de la muestra, Jon Hendricks y Connor Monahan, este último también director del Estudio de Yoko Ono.

Por su parte, Gonzalo Santonja expresado su satisfacción por el hecho de que el Musac pueda contar con esta exposición "única"; un "acontecimiento insólito" que "se vive una vez en la vida, si se vive".

Además, ha explicado que este proyecto artístico representa "un nuevo logro" en la andadura del Musac, que se vuelve a situar como referente en el panorama cultural, al albergar en esta ocasión un acontecimiento cultural "extraordinario" y de alcance internacional en un momento "clave" en el creciente reconocimiento global a la obra de Yoko Ono.

El director del Estudio de Yoko Ono, Connor Monahan, ha señalado que la iniciativa recorre más de 60 años de la producción de Yoko Ono y que toma como punto de partida el "valor de las cosas" a través de la percepción, la transformación y el juego, por lo que invita al espectador a pasar de mirar a participar y se convierte en un exposición "viva".

"SUPERA NUESTRAS EXPECTATIVAS"

En cuanto a Jon Hendricks, ha asegurado que, tanto para sí mismo como para la propia Yoko Ono "es un honor" que haya sido posible crear esta muestra. "Es una exposición increíble y supera nuestras expectativas", ha subrayado.

Con motivo de la inauguración, la entrada al Musac será gratuita los este fin de semana y, como actividad previa a la inauguración, este viernes a las 19.00 horas tendrán lugar las performances 'Pieza cielo para Jesucristo' (1965) y 'Pieza corte' (1964).

A través de 80 obras y 1.700 metros cuadrados de exposición, Yoko Ono. Insound and Instructure' permite experimentar tanto las obras que la artista desarrolla a partir de los años 60 (que en buena medida se incluyen en la histórica publicación 'Pomelo') como las instalaciones de gran formato que crea a partir de los años 90, en un arco cronológico que va desde 1961 hasta el presente.

"PIONERA" DE ARTE, CINE Y PERFORMANCE

La muestra celebra la relevancia y trascendencia de la obra de esta arista "pionera" del arte conceptual y participativo, el cine y la performance; relevante música y activista por la paz mundial. Yoko Ono ha sido reconocida como una de las más destacadas artistas contemporáneas, cuya huella crece a medida que se entiende la influencia que ha ejercido en generaciones posteriores.

'Insound and Instructure' incluye la amplia variedad de técnicas con las que Yoko Ono trabaja, desde la performance, el cine, la música, la instalación, la pintura o la fotografía, recorriendo los principales temas que la han acompañado a lo largo de su trayectoria: su creencia en el poder de la imaginación, el activismo por la paz, su sutil sentido del humor y del absurdo, el compromiso con el papel de la mujer en la sociedad y la presencia de la naturaleza.

Con motivo de la exposición, el Musac y La Fábrica coeditan una publicación diseñada por Lacasta Design, que estará disponible en ediciones en castellano e inglés, profusamente ilustradas con imágenes de las obras expuestas y vistas de la exposición.

LA EXPOSICIÓN

'Yoko Ono. Insound and Instructure' propone un viaje por la trayectoria creativa de la artista sin un orden cronológico, confrontando obras de distintas décadas y técnicas y estableciendo nuevos diálogos.

El punto de partida de muchas de las obras de Yoko Ono son sus 'Instrucciones', obras en formato de texto que invitan al lector a imaginar, experimentar, realizar o completar la pieza. Así, la autora ofrece al espectador un papel activo en el proceso, buscando estimular su imaginación y su capacidad de reflexión. Las ideas, y no los materiales, son el principal componente de la práctica de la artista.

En el Musac se podrá ver la primera edición de Pomelo (Grapefruit, 1964), la revolucionaria colección autoeditada de Ono que recopila más de 200 'Instrucciones'. Estas, creadas entre 1953 y 1964 y aún hoy vigentes, son tanto piezas poéticas como un manual para la producción de una obra de arte, y numerosas piezas presentes en Insound and Instructure' tienen su origen en ellas.

En la exposición se han incluido algunas de las contribuciones más destacadas de Yoko Ono al ámbito de la performance, disciplina en cuyo desarrollo juega un papel fundamental. Es el caso de 'Pieza corte' (Cut Piece), estrenada en Kioto en 1964 y considerada un momento fundacional en la historia de la performance. En ella, la artista invita al público a cortar pequeñas secciones de su vestido y llevárselas con ellos.

En 'Pieza vocal para soprano' (Voice Piece for Soprano), de 1961, la artista invita a los visitantes a tomar un micrófono conectado a unos potentes altavoces y seguir sus instrucciones.

ARTE PARTICIPATIVO

'Yoko Ono. Insound and Instructure' va más allá de las obras creadas durante los años 60 e incorpora numerosas obras realizadas por la artista en las siguientes décadas, haciendo hincapié en su aportación a lo que a partir de los años 90 se llamará arte relacional, cuyas bases se sientan en 1964 con la publicación de 'Pomelo'.

En palabras de Álvaro Rodriguez Fominaya, la naturaleza de lo relacional, que define gran parte del trabajo de Yoko Ono, es entendida de dos formas: por un lado, la interacción física con un elemento objetual y, por otro lado, la acción del visitante que activamente finaliza o "realiza" la obra de arte en sí misma, de tal manera que sin el público la obra queda incompleta.

En el recorrido hay también una selección de sus películas, producidas entre 1964 y 1972, alguna de las mismas en colaboración con John Lennon y que desempeñan un papel destacado en la historia del arte contemporáneo. A lo largo de la exposición, entre otras, podrán verse 'Mosca' (1970-1971), 'Libertad' (1970) o 'Violación' (1968).

OTROS ESPACIOS

'Yoko Ono. Insound and Instructure' trasciende las salas de exposiciones para ocupar otros espacios del Museo y de la ciudad de León. En la icónica fachada del Musac puede verse la obra 'Sueña' y en el vestíbulo del Museo la pieza 'Banderas invisibles' (2015), que reitera el pacifismo como una de sus preocupaciones vitales.

Además, con motivo de la exposición, una serie de vallas pueden verse hasta enero en puntos seleccionados de la ciudad con los mensajes "vuela", "imagina la paz", "sí", "respira" y "recuerda". Por último, la obra 'Pensamientos de cuarto de baño' (1968), puede verse en los aseos de diferentes bares de la ciudad de León y requiere de la participación del público.