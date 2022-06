MUSAC acoge la primera exposición en España del pintor iraní-estadounidense Y.Z. Kami que recorre 30 años de trayectoria

LEÓN, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León abrirá este sábado la primera exposición en España del pintor iraní-estadounidense Y.Z. Kami y que se denomina 'De forma silenciosa' -In a Silent Way- y que recorre treinta años de trayectoria del artista explorando el tránsito entre la materia y el espíritu, la apariencia externa y la vida interior.

La directora general de Políticas Culturales, Inmaculada Martínez, acompañada del director del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, Álvaro Rodríguez Fominaya, han presentado la exposición junto al comisario de la muestra, Steven Henry Madoff.

La obra de este pintor forma parte de las colecciones y ha sido mostrada al público en instituciones entre las que cabe destacar el Museum of Modern Art (MoMA), Whitney Museum of American Art, Metropolitan Museum of Art, Guggenheim Museum NY, Los Angeles County Museum of Art (LACMA), o British Museum.

La muestra, que podrá visitarse en la Sala 2 del MUSAC hasta el 22 de enero de 2023, ha sido realizada con el apoyo de Gagosian. Con motivo de la inauguración, la entrada al museo será gratuita los días 4 y 5 de junio y este sábado a las 18:00 horas se ofrecerá una visita guiada con su comisario, Steven Henry Madoff.

Y.Z. Kami presenta una selección de treinta obras que abarcan más de tres décadas de trayectoria del artista, incluyendo sus extraordinarios retratos de personas; sus imágenes de edificios, tanto sagrados como domésticos; una instalación escultórica de ladrillos sueltos grabados con textos; así como obras recientes de abstracciones oníricas.

La muestra se completa con una publicación que recoge imágenes de las obras incluidas en la exposición, así como un ensayo de su comisario, Steven Henry Madoff, y una entrevista de la comisaria independiente y teórica del arte Elena Geuna con el artista.

En el MUSAC

Su exposición en MUSAC muestra una selección de retratos de gran formato basados en fotografías tomadas por el propio artista, en los que recrea encuentros presenciales con familiares, amigos y desconocidos a los que representa en esfumado, con los ojos abiertos o cerrados, mirando al frente o hacia abajo.

Realizadas con óleos mates sobre lino, estas imágenes meditativas, evocadoras de los frescos bizantinos, fijan lo desconocido y lo infinito a la forma y la presencia material. Se presentan asimismo sus obras abstractas, en las que Kami amplifica esta interacción entre superficie e interior a través de formas inspiradas en la arquitectura, la geometría, la poesía y, más recientemente, en imágenes brumosas y oníricas.