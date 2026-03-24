El Musac amplía la oferta de visitas guiadas a sus exposiciones en Semana Santa

Archivo - Fachada del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), en la capital leonesa. - EUROP PRESS - Archivo

LEÓN 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), con sede en la capital leonesa, reforzará su oferta de visitas guiadas a las exposiciones durante la celebración de la Semana Santa, entre el sábado 28 de marzo y el domingo 5 de abril.

Actualmente pueden visitarse en el Museo las exposiciones 'Yoko Ono. Insound and Instructure' y '¿No hay nada como el hogar? Colección MUSAC' y durante la Semana Santa el espacio museístico abrirá en su horario habitual: de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 horas por las mañanas y de 17.00 a 20.00 horas por las tardes.

'Yoko Ono. Insound and Instructure' celebra, a través de más de 80 piezas y 60 años de trayectoria, la relevancia y trascendencia de la obra de esta artista pionera del arte conceptual y participativo, el cine y la performance; música relevante y activista por la paz mundial. Durante el periodo de Semana Santa se ofrecerán visitas guiadas a la muestra los días 28 y 29 de marzo a las 18.00 horas; el 31 de marzo, a las 12.00 y 19.00 horas y del 1 al 5 de abril, a las 12.30 y 18.00 horas.

La exposición '¿No hay nada como el hogar?' analiza, a través de 40 obras pertenecientes a la Colección Musac, la evolución del concepto de hogar en un momento en el que la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales en España. El sábado 28 y el domingo 29 de marzo, a las 12.00 horas, podrá visitarse la muestra en un recorrido guiado, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Musac.

Además, entre los días 2 y 5 de abril, a las 11.30 horas, se ofrecerán visitas guiadas dirigidas a familias con niños a partir de cinco años a la exposición 'Yoko Ono. Insound and Instructure'. Durante una hora los participantes podrán descubrir la obra de la artista en un recorrido planteado específicamente para las sensibilidades y potencialidades de los menores.

Todas las visitas guiadas están incluidas en el precio de la entrada al Museo y para participar es imprescindible la inscripción en la web www.musac.es desde el lunes de la semana en la que tendrá lugar la visita, a partir de las 8.00 horas.