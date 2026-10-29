Música de rondalla, teatro o rutas por la naturaleza, propuestas de los pueblos de Segovia para el puente

Actuación de una Rondalla. - DIP SEGOVIA

SEGOVIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Segovia ofrece este fin de semana una variada oferta de eventos vinculados tanto con la tradición religiosa del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, como con la fiesta de Halloween, con teatro, música, rutas por la naturaleza y diversión en familia.

Representaciones teatrales, actuaciones musicales en directo y pasajes del terror se extienden por todo la provincia y entre las citas principales se encuentra es el XXV Certamen de Tapas Villa de Cuéllar, que se desarrolla hasta el lunes 2 de noviembre.

Por lo que respecta a Zarzuela del Monte, se celebra este domingo otro acontecimiento con tradición como es el 'Mercadillo de Otoño', en el que los asistentes pueden vender o comprar cualquier tipo de artículo o herramienta, por lo que se implican así en la economía circular del territorio.

La agenda cultural del fin de semana se completa con la multitud de alternativas que ofrecen los ciclos que, a lo largo de estos meses de otoño e invierno, organiza la Diputación. Así, 'Otoños con Pulso', cuyo objetivo es difundir la música de rondallas y orquestas de pulso y púa por los pueblos, llega este sábado a varias localidades.

Así, en Caballar actuará la Rondalla 'Con-trastes' de Carbonero el Mayor en La Panera; en Navafría la Rondalla 'Taller Cultural de Fuentepelayo' en el salón de actos del ayuntamiento y en La Matilla será la 'Ronzalla de Ayllón'.

El domingo, 1 de noviembre, los habitantes de Cilleruelo de San Mamés los que reciban a la Orquesta de Pulso y Púa Lorenzo Moya en el salón municipal mientras que a través de'Identidanza', otro de los programas promovidos desde la Diputación, Fresno de Cantespino acogerá el día 31 de octubre el espectáculo del grupo de danzas de Ayllón y la A.G. Folklórica Andrés Laguna.

También el sábado, en el Teatro Bretón de Sepúlveda, la compañía 'Arvine Danza' hará un recorrido por la península de la mano de la danza española, a través de sus cuatro estilos: folklore, escuela bolera, danza estilizada y flamenco con su espectáculo 'Ibera'.

Del mismo modo, diversas representaciones teatrales se repartirán por numerosos escenarios de la provincia este fin de semana y los 'Circuitos Escénicos' llevarán a Cuéllar este viernes 'Ñoña Inés', con Cíclica Teatro, mientras que el sábado la cita tendrá lugar en Coca con 'Grandes Voces de Johny Calleja', a cargo de la compañía Ácida Liss.

Por su parte, el programa 'Aquí Teatro' se detiene este sábado en Espirdo, con Catarsis, que ofrece 'La leyenda del dragón meón', en el Centro Cultural, y en Bernuy de Porreros, 'La Herradura Teatro' representará 'Amores difíciles'.

Asimismo, el Teatro de El Espinar abrirá sus puertas el sábado para recibir a 'Ron Lalá' con 'La desconquista', mientras que el grupo de teatro 'Alborada' de Hontoria estará en Centro Cultural José Rodao de Cantalejo con 'Historias en escena IV. Atasco en el camino del cementerio'.

Finalmente, el ciclo 'Lo Aprendí de los Abuelos' llegará el sábado a Veganzones con la propuesta 'Topónimos. Pasa la palabra. De abuelos a nietos', que estará al día siguiente en el salón de actos del ayuntamiento de Santa Marta del Cerro y en el de Aldeanueva del Codonal.

El domingo, Raquel Ruiz Teruel llegará el mismo domingo a Torre Val de San Pedro con 'Julieta Lengüeta y el desván de la abuela'.

Por otro lado, en lo que se refiere a propuestas medioambientales, las rutas guiadas por la Sierra de Guadarrama siempre son una alternativa y el sábado los asistentes realizarán un paseo hasta el Salto del Olvido, en Valsaín. Y el domingo tendrá lugar la ruta 'Versos en las trincheras', un recorrido por escenarios de la Guerra Civil, con recitado de poemas escritos por y para los soldados durante aquel periodo histórico, a cargo de la actriz Carmen Hidalgo, el músico Cuco Pérez, y Carlos de Miguel.