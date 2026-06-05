La música tradicional del Tiétar se da cita este sábado en Lanzahíta (Ávila) en un encuentro de rondas

La música tradicional del Tiétar se da cita este sábado en Lanzahíta en el encuentro de rondas Guitartiétar 2026 . - AYUNTAMIENTO DE LANZAHÍTA

LANZAHÍTA (ÁVILA), 5 (EUROPA PRESS)

Las calles de Lanzahíta (Ávila) se volverán a llenar de música tradicional este sábado, con la celebración de una nueva edición del encuentro de rondas Guitartiétar, organizado por el Ayuntamiento de la localidad y Ronda La Abantera.

Un año más, Lanzahíta se convertirá en punto de encuentro del folclore y la tradición musical con una nueva cita del encuentro de rondas Guitartiétar, que reúne a cinco agrupaciones musicales del sur de Ávila.

Tendrá lugar, a partir de las 19.00 horas, en la plaza de España de Lanzahíta. A esa hora está prevista una masterclass de baile que dirigirá el bailarín Íker. A las 21.00 horas, cinco agrupaciones de rondas interpretarán distintas piezas a golpe de voz y guitarra y que ambientarán la noche del sábado.

Además de la ronda La Abantera, de Lanzahíta, que organiza el evento junto al Ayuntamiento lanzahiteño, también participarán los grupos Algazara y Saltagavias, de Candeleda; desde Sotillo de la Adrada llegará La Alegría del Soto y, además, formará parte del elenco de agrupaciones la Rondalla de Villarejo del Valle.

Así, las calles de Lanzahíta se llenarán de música y baile donde vecinos, visitantes, grupos y aficionados compartirán su pasión por la música, el canto y el folclore que forman parte de la identidad del Valle del Tiétar. Será "una jornada para celebrar nuestras raíces, recorrer juntos algunas de nuestras calles y plazas y dejar que las voces, las guitarras y las bandurrias llenen el ambiente de alegría y tradición", ha explicado Évora Calle, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lanzahíta.

La cita está abierta a todo el público, que queda invitado a vivir esta jornada de cultura popular y pasión por el folclore.