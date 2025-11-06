Nace el Queso de Montaña, una iniciativa para revalorizar el pastoreo de cabras en la Sierra de Gredos

ÁVILA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos ha puesto en marcha la iniciativa de economía social Queso de Montaña, que nace con el fin de revalorizar el pastoreo de cabras en el Parque Regional de esta sierra abulense.

Este proyecto une tradición, sostenibilidad y desarrollo rural en torno a un producto que "singulariza la esencia de un territorio", ha explicado el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, quien ha señalado que "dignifica el trabajo de trece cabreros" en un enclave natural "magnífico como es la Sierra de Gredos, en el municipio de Candeleda".

El presidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, Carlos Sunyer, ha explicado que este queso nace de un proyecto LIFE dedicado a la reintroducción del quebrantahuesos en la Sierra de Gredos y que busca también preservar el papel del pastor de montaña.

"No entendemos la conservación de la naturaleza sin el factor humano, en nuestro caso el pastor de montaña, un colectivo que está al borde de la extinción porque se ha roto la relación coste-beneficio de su actividad", ha señalado, tras lo que ha insistido en que el proyecto quiere "restituir la balanza del equilibrio social y económico de estos ganaderos".

Sunyer ha descrito el proceso de creación de este queso como un ejemplo de cooperación entre el medio natural, el sector primario y la innovación.

"Había un producto excelente, que era la leche de cabra que se genera en pastoreo extensivo en las montañas. Había una cooperativa y un ambiente excelente para desarrollar este proyecto. Eso es lo que hemos hecho nosotros, actuar como catalizadores y unir las piezas", ha explicado.

CALIDAD DE LA LECHE

En cuanto al producto, ha detallado que la principal característica de este queso es que es de leche de ganado en pastoreo, una actividad en extinción en Europa. La leche es cruda, no pasteurizada, lo cual mantiene las características "intactas" del producto, y el queso "ha sido afinado y madurado en cava durante tres o cuatro meses bajo la tutela de José Luis Martín, uno de los mejores afinadores de Europa".

Por su parte, el presidente de la Cooperativa de Ganaderos de Caprino de Candeleda, Guillermo Corrochano, ha destacado la importancia de este proyecto para el territorio. "No es meramente un producto, es una forma de vida", ha destacado el responsable de la cooperativa, quien ha añadido que además supone un reconocimiento, ya que "los pastores son los que están los primeros para los caminos, cuando hay incendios son los que avisan", y su labor muchas veces pasa desapercibida.

"Este queso significa muchas cosas y defender el medio rural debería ser parte de toda la sociedad, un deber", ha afirmado, a la vez que ha agradecido el apoyo institucional y el esfuerzo colectivo que ha hecho posible el nacimiento de este producto.

El alcalde de Candeleda, Carlos Montesino, ha asegurado que para el municipio donde se encuentra la cooperativa "el queso es un tesoro" y ha mostrado su orgullo por formar parte del proyecto. "He tenido la fortuna de probarlo y puedo dar fe de que es un tesoro", ha dicho el primer edil, quien ha animado a degustarlo durante el próximo puente del mes de diciembre, cuando se podrá disfrutar en su localidad en la XIII Feria del Queso de Cabra y XI Feria del Pimentón de Candeleda.

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, ha agradecido la implicación de todas las entidades y personas que han hecho posible el nacimiento del nuevo queso de montaña y reconocer el trabajo de la Asociación Cooperativa de Ganaderos de Caprino de Candeleda, "muy especialmente" de los 13 ganaderos de cabra guisandesa y verata que desarrollan su labor en algo más de 6.000 hectáreas, en un enclave natural "magnífico" como es la Sierra de Gredos.

García ha destacado que este producto "singulariza la esencia de un territorio a través del trabajo y la dignificación de todas estas personas" y ha agradecido también el trabajo y colaboración institucional, así como el compromiso del tejido asociativo en la conservación del entorno y la promoción del medio rural.

TRABAJO CONJUNTO

Carlos García ha recordado que la Diputación Provincial ha aportado 34.000 euros en ayudas a los ganaderos de caprino y para la adquisición de una cámara frigorífica y ha incidido en que este queso pone de manifiesto algo "muy importante" como es el mantenimiento de la biodiversidad y el trabajo conjunto del tejido asociativo y las instituciones para defender la sostenibilidad medioambiental con hechos "tangibles y reales".

El presidente de la Institución provincial ha invitado a "toda la sociedad abulense a adquirir este magnífico queso" que se podrá encontrar en tiendas gourmet.

En este marco, ha destacado la importancia de trasladar el mensaje de que es posible una ganadería extensiva como factor prioritario de sostenibilidad medioambiental, de prevención contra los incendios y, sobre todo, de cómo utilizar ese incremento de un valor añadido a través de la industria de la transformación, a través de la agroalimentación, "algo de lo que sabe mucho la Diputación de Ávila, a través de su marca colectiva Ávila Auténtica".

Por su parte, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José Francisco Hernández, ha calificado el queso como "mucho más que un producto gastronómico" y ha subrayado que proyectos como este permiten que el Parque Regional Sierra de Gredos sea un espacio natural protegido, "pero también un espacio en el que se pueden desarrollar usos que inciden de manera favorable en la conservación y en el desarrollo local".

"Sin duda, la joya de la corona es el Parque Regional Sierra de Gredos", ha afirmado Hernández, quien ha aclarado que no colisiona en ningún caso con que se lleven a cabo actuaciones como esta, con la "convivencia" de la ganadería extensiva y la reintroducción de una especie endógena como el quebrantahuesos o se pueden desarrollar rutas turísticas o conciertos de música, que inciden también en un turismo de naturaleza a la par que en un desarrollo local, que generan empleo, actividad y "orgullo de pertenencia".