NaturCyL celebrará su novena cita en San Ildefonso (Segovia) del 25 al 27 de septiembre con el lema 'Territorios vivos'

SEGOVIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de Ecoturismo NaturCyL celebrará su novena edición en La Granja de San Ildefonso (Segovia) del 25 al 27 de septiembre bajo el lema 'Territorios vivos', el mundo rural como guardián de la naturaleza'.

Con este lema, NaturCyL pone el foco en la relación entre conservación, comunidades rurales y futuro del territorio, con la idea central que de el futuro de la naturaleza y el futuro del mundo rural están profundamente unidos.

En la feria se debatirá el papel de las personas y comunidades que durante generaciones han habitado, trabajado y modelado muchos paisajes que hoy constituyen patrimonios naturales del territorio: dehesas, pastizales, montes, bosques, humedales, riberas y paisajes agrarios tradicionales que para los organizadores de NaturCyL son "el resultado de formas de vida, conocimientos y aprovechamientos ligados al territorio".

En un contexto marcado por la despoblación rural, la pérdida de usos tradicionales y los desafíos ambientales, la reunión hará una reflexión transversal en su programa. "No puede haber naturaleza protegida sin pueblos vivos ni conservación eficaz sin las comunidades que habitan y trabajan el territorio", han apuntado fuentes de la organización del evento.

El programa incluye personas reconocidas del pensamiento y la divulgación ambiental en España. El científico del CSIC y divulgador Fernando Valladares participará con la conferencia 'Ser humano y naturaleza', centrada en la relación entre la sociedad y los sistemas naturales de los que depende.

El naturalista y escritor Joaquín Araújo, que ha asistido a las ocho ediciones previas de la feria ofrecerá la conferencia 'Natura y Paz: los doblemente desarmados', en la que aportará su mirada humanista sobre naturaleza, cultura y sociedad.

DESAFÍOS

Junto a ellos, especialistas, gestores, emprendedores, empresarios y responsables de destinos y proyectos han mostrado su intención de exponer diferentes maneras de afrontar los desafíos actuales de la conservación y el ecoturismo. La organización ha explicado que este año la feria no solo abordará los problemas, sino que también mostrará experiencias que ya están funcionando sobre el territorio.

Entre ellas figura la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica, compartida por España y Portugal, que contará con una mesa dedicada a iniciativas empresariales surgidas en torno a un territorio de gran valor natural y cultural. Desde Portugal llegará también la experiencia del Gran Valle del Côa, vinculada a Rewilding Portugal, donde la recuperación de los procesos naturales y la biodiversidad ha generado nuevas oportunidades en torno al turismo de naturaleza y las economías locales.

Las conferencias y mesas redondas convivirán con un programa de experiencias, rutas, talleres y actividades abiertas al público, entre ellas itinerarios por el entorno del Real Sitio de San Ildefonso y la Sierra de Guadarrama, actividades sobre biodiversidad y polinizadores, y propuestas de educación ambiental para público infantil y familiar. El ecoturismo inclusivo volverá a estar presente, con actividades orientadas a garantizar el acceso a los espacios naturales para personas con diferentes capacidades.

También habrá espacio para los oficios y saberes tradicionales del mundo rural, con propuestas relacionadas con la artesanía, la lana y las fibras naturales, junto a la gastronomía y los productos locales.

La feria mantendrá su vertiente profesional con la Jornada Comercial NaturCyL 2026, orientada a favorecer el contacto entre empresas turísticas de Castilla y León y operadores y agencias especializadas.

El evento se desarrollará en el campo de fútbol municipal 'El Hospital', en el Real Sitio de San Ildefonso, con horario de 11.00 a 21.00 horas los días 25 y 26 de septiembre, y de 11.00 a 17.00 horas el domingo 27. El programa completo puede consultarse en www.naturcyl.es.