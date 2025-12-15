Navegar por el Canal de Castilla con el 'Grinch' y visitas a la sede de Diputación de Palencia, propuestas para Navidad

Barco Marqués de la Ensenada que recorre el Canal de Castilla en Palencia. - DIP PALENCIA

PALENCIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia, a través de su marca 'Palencia, Turismo con pé', ha diseñado una doble propuesta cultural para garantizar que las familias palentinas y visitantes puedan disfrutar de su ocio durante las fechas navideñas: los viajes teatralizados de la mano del Grinch por el Canal de Castilla y las visitas guiadas gratuitas a los espacios más emblemáticos del Palacio de la Diputación.

Ambas actividades ofrecen una oportunidad para descubrir el legado natural, histórico, artístico y arquitectónico de la provincia, a través de experiencias "originales, divertidas y didácticas".

La programación navideña en el Canal de Castilla ofrece una propuesta "singular y novedosa", la travesía teatralizada en las embarcaciones del Canal, 'La Aventura del Grinch', el personaje ha elegido las orillas del Canal para perpetrar el robo de la luz de la Navidad.

Por ello, para recuperar la lus se anima al público a participar en un recorrido lúdico y didáctico que, a la par que se sigue el rastro de la travesura, permite profundizar en la historia de esta obra de ingeniería hidráulica del siglo XVIII.

Asimismo, para los amantes de la historia y el arte, la programación navideña incluye visitas gratuitas a los lugares más emblemáticos del Palacio de la Diputación Provincial de Palencia.

Este edificio, inaugurado en 1914 obra del reputado arquitecto y escultor palentino Jerónimo Arroyo, es un arquetipo de las construcciones modernistas de la Palencia de inicios del siglo XX, con elementos neoclásicos, neorrenacentistas e influencias neobarrocas.

Las visitas, con una duración aproximada de una hora, permiten admirar la decoración navideña del Palacio, además de las joyas de su interior, como la imponente escalera central, rodeada por un conjunto de vidrieras que representan escudos municipales de la provincia, destacando el de Palencia con su lema 'Armas y Ciencia'.

Además, el Palacio alberga importantes obras de arte de artistas palentinos como Casado del Alisal, Díaz Caneja, Eugenio Oliva o Asterio Mañanós.

Las visitas guiadas se han programado para los días: 21, 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre. Así, 21 y 28 de diciembre, a las 12:00 horas y los días 23, 27, 29 y 30 de diciembre, a las 17:30 horas.