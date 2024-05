Nicanor Sen garantiza que la Guardia Civil dará cobertura en Zaratán (Valladolid) y avanza la mejora de instalaciones

VALLADOLID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha garantizado que la Guardia Civil seguirá dando cobertura a los vecinos de Zaratán (Valladolid) y ha avanzado que tanto en esta localidad como en Arrayo de la Encomienda se van a mejorar las instalaciones para mejorar la prestación del servicio.

"En Zaratán se están ocupando unas instalaciones en precario que no son las de un cuartel de la Guardia Civil, lo que interesa es el servicio que se presta, el que no exista cuartel físico no signifique que se deje de dar cobertura", ha garantizado Sen.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, durante la presentación de una operación de la Guardia Civil en Soria, ha mostrado comprensión con los regidores ya que "todos quieren más efectivos en sus demarcaciones".

Así, se ha referido a la concentración prevista para este martes por los alcaldes de la Mancomunidad Torozos.