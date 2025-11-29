La niebla dificulta la circulación en varias carreteras de cuatro provincias de CyL

Archivo - Tramo de autovía afectada por la niebla - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La niebla dificulta la circulación en las autovías A-231, A-1, A-6 a su paso por las provincias de Burgos, Palencia, Valladolid y Zamora en Castilla y León, según los datos de la la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, la DGT ha activado el nivel de servicio verde a causa de la niebla en la carretera A-231, entre sus puntos kilométricos 82 y 156, que afecta a todos los carriles en ambos sentidos en los municipios de Carrión de los Condes y Tardajos, en las provincias de Palencia y Burgos.

Asimismo, está activo el nivel de servicio verde en la carretera A-1, entre los kilómetros 150 y 170, en ambos sentidos entre los municipios burgalesas de Milagros y Gumiel de Izán.

El mismo nivel de servicio registra la carretera A-6, entre los kilómetros 175 y 254, en sentido creciente de la circulación en todos los carriles entre los municipios Rueda y Castrogonzalo, en las provincias de Valladolid y Zamora.