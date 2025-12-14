La niebla dificulta la visibilidad en varios tramos de carreteras de casi todas las provincias de CyL

Archivo - Tramo de autovía afectada por la niebla - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La intensa niebla registrada en la mañana de este domingo, 14 de diciembre, dificulta la visibilidad en varios tramos de carreteras de ocho provincias de Castilla y León, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) recogidos por Europa Press.

La provincia más afectada es la de Soria, donde la niebla dificulta la visibilidad en la A-2 desde el kilómetro 179 en Santa María de Huerta al 139 en Garbajosa (Guadalajara), en ambos sentidos; en La carretera SO-20 desde el kilómetro 9 en Soria al 0 en la localidad soriana de Lubia y en la carretera A-15 entre las localidades sorianas de Salinas de Medinaceli y Lubia (Soria).

Misma situación registra la carretera A-62 desde el kilómetro 293 en Santa Olalla de Yeltes (Salamanca) al 240 en Las Canteras, en ambos sentidos con visibilidad reducida.

En la provincia de Palencia la niebla dificulta la circulación en la carretera A-231, que se encuentra en nivel verde, desde el kilómetro 83 en Carrión de los Condes al 106 en Osorno, en ambos sentidos de circulación.

En el mismo nivel de advertencia se encuentra la carretera A-6 desde el kilómetro 168 en Rueda (Valladolid) al 267 en San Cristóbal de Entreviñas (Zamora), en ambos sentidos de la circulación; la A-6 desde el kilómetro 376 en Almázcara (León) al 402 en Villadecanes (León); la A-1 entre Burgos y la localidad burgalesa de Castañares; la A-62 desde el kilómetro 119 en El Molar (Valladolid) al 235 en polígono industrial Los Villares (Salamanca) y en la A-52 desde el kilómetro 47 en Rionegro del Puente (Zamora) al kilómetro 79 en Triufe (Zamora).