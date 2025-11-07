NNGG Castilla y León afronta el periodo preelectoral con la tarea de ser "correa de transmisión del mensaje de Mañueco

Inicio del encuentro de responsables provinciales de NNGG de Castilla y León, en Zamora. - CEDIDA A EUROPA PRESS

ZAMORA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Nuevas Generaciones Castilla y León afronta el periodo electoral que culminará en los comicios en Castilla y León centrada en ser "correa de transmisión" de los mensajes del presidente Alfonso Fernández Mañueco entre los jóvenes. Así lo ha asegurado este mismo viernes en Zamora la presidenta de la organización juvenil del Partido Popular en Castilla y León, Andrea Ballesteros, antes de dar comienzo al encuentro de responsables provinciales de NNGG.

"Vamos a intercambiar impresiones, haber balance, preparar la estrategia interna de la organización, que va de la mano de la que elabora el Partido Popular, para las elecciones" a la Junta de Castilla y León, ha explicado Ballesteros.

"Estamos centrados en ser correa de transmisión para que los mensajes de Mañueco lleguen a los jóvenes" como parte de la campaña "Menos ruido y más nueces" que se ha iniciado desde el PP de Castilla y León. "Es nuestra tarea, transmitir que Castilla y León es un buen sitio para vivir, mejorando siempre de la mano del PP", ha asegurado Ballesteros.

Por su parte, el secretario general del PP de la comunidad, Francisco Vázquez, ha celebrado que los jóvenes del partido "asuman responsabilidades" y ha puesto en valor "la conexión con la calle" de la organización popular.

"El partido toma de ellos muchas propuestas sobre problemas que tiene la juventud en España, en cuestiones de vivienda o empleo". Las reflexiones que durante este fin de semana se hagan en Zamora, ha puntualizado Vázquez, "servirán para que el proyecto del PP de Castilla y León se vea enriquecido" antes de la celebración de las elecciones de 2026.