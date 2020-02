'Para no querer, se arrimaba mucho': la nueva campaña del Ayuntamiento de Zamora contra el machismo

Publicado 17/02/2020 17:08:48 CET

ZAMORA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

'Para no querer, se arrimaba mucho', 'No me dijo que no' o 'No hice nada, solo miraba', son algunos de los lemas que aparecerán en las calles de Zamora durante las próximas fiestas de carnaval con motivo de la nueva campaña contra el machismo impulsada por el Ayuntamiento.

Los carteles, precedidos del texto 'Una agresión sexual disfrazada de...' están destinados a prevenir los comportamientos machistas presentes en las festividades con el objetivo de evitar el acoso y las agresiones sexuales.

La concejal de Igualdad, Carmen Álvarez, ha presentado este martes la cartelería diseñada por la agencia Alto el Fuego y que busca "evitar que el anonimato permita y ampare" las agresiones sexuales.

Álvarez ha asegurado que, durante las fiestas, "se suele producir un repunte de las violaciones" y ha incidido en que la situación "se agrava en carnaval, con el anonimato que ofrecen los disfraces".

Por ello, la capital zamorana quiere "desenmascarar a los machistas" con esta campaña que sigue el estilo de las ya ejecutadas por este ayuntamiento y que estuvieron envueltas en polémica como la de 2017 que reproducía chistes machistas o la de 2018 que emulaba una señal de prohibido el tráfico con el lema 'No a los piropos'.