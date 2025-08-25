Nueva jornada con 20 fuegos activos en CyL, seis de grado 2, dos de nivel 1 y otros nueve con índice 0

Vecinos de la localidad ayudan en las tareas para la extinción del incendio, a 24 de agosto de 2025, en Molinaseca, León, Castilla y León (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Los fuegos de Porto y su afección en las vertiente zamorana y leonesa, así como el de Garaño ponen la nota discordante a una jornada que desde la Junta auguraba de "evolución favorable"

Una veintena de incendios permanece activa en Castilla y León, de los que seis tienen un Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, otros cinco de nivel 1, mientras el resto, hasta nueve, se encuentra activo pero en nivel 0. Las provincias de León y Zamora continúan siendo las más afectadas, y ello a pesar de una jornada que desde la Junta se veía de "evolución favorable" pero que en las últimas horas se ha visto empañada por dos fuegos que siguen dando muchos problemas, el de Porto, con afección en ambas provincias, y el de Garaño (León).

Así, persisten con un IGR 2 los incendios de Fasgar, La Baña, Colinas del Campo de Martín Moro, Garaño y Molina Seca, los cinco en la provincia leonesa, así como el de Porto (Zamora), mientras que en nivel 1 figuran los de Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Barniedo de la Reina y Gestoso, también dentro de León, y el de Cardaño de Arriba, este último en la provincia de Palencia.

En cuanto a los más graves, en el de Porto (Zamora) la atención del operativo está centrada en tres focos. En concreto, se trata de los ubicados en el término leonés de San Ciprián, hacia donde se dirige lentamente el incendio; La Baña (León), donde los trabajos se centran en consolidar el perímetro a partir de las pistas forestales existente, y en el Cañón del Tera, donde las cuadrillas terrestres se están encontrando con problemas para operar y falta aún agua y tiempo para ser controlado.

Cada uno de estos focos necesita una estrategia y herramientas de extinción diferente, aunque, en todos ellos se trabaja con medios aéreos. En el Cañón del Tera es difícil trabajar con medios terrestres y maquinaria, mientras que en La Baña y San Ciprián se combinan trabajos de cuadrillas terrestres, autobombas, maquinaria pesada y medios aéreos.

Por otro lado, el incendio de Garaño (León), con despliegue de efectivos en la zona de la Unidad Militar de Emergencias, la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, advertía esta mañana de su "evolución muy desfavorable", los trabajos priorizan cortar la cabeza del mismo, mientras los flancos derecho e izquierdo están activos y el ataque se centra en estos flancos para ir cerrando su avance.

Tanto en el de Garaño como el de Fasgar, también en la provincia leonesa, centran una intensa actividad de medios para evitar la posibilidad de que ambos alcancen masas arboladas maduras.

Por otra parte, en el de Gestoso-Oencia no hay llama pero hay peligro de reactivación de algún punto caliente por el gran perímetro, y el de Anllares, donde hay un mando unificado con Asturias para la gestión de medios y trabajos, evoluciona dentro de las previsiones.

NUEVOS FRENTES

Por lo que se refiere al que afecta a Fasgar/Colinas, informan desde la Junta que persisten dos frentes activos, uno de ellos hacia el segundo de ambos municipios y otro en dirección hacia Vegapujín y Tremor.

En ambos frentes se trabaja con medios aéreos y terrestres. En el de Tremor, "el que puede preocupar más por terreno, espacio y evolución", se trabaja para favorecer que pueda llegar a una escombrera con el fin de atajar el fuego de forma directa.

El que afecta a Yeres y Llamas de Cabrera, en el caso del existente en la primera de ambas zonas tiene un perímetro frío desde hace dos días, mientras que la segunda localidad lleva dos días sin moverse el perímetro. El trabajo se centra en eliminación de puntos calientes y posibles reactivaciones.

Finalmente, en el de Molinaseca, con participación también de la UME, los trabajos realizados durante la noche y a primera hora de la mañana permiten que el incendio avance hacia su estabilización. Se encuentra "detenido y sin llama", con lo que las mismas fuentes confían en que, tras repasar la zona con maquinaria, puedan volver a sus casas las personas ayer desalojadas en Molinaseca y Lombillo de los Barrios.

RESCATE EN VELILLA DE UN PEÓN

Al margen de la situación en León y Zamora, el Centro Coordinador de Emergencias comunicó esta mañana el rescate de un peón de cuadrilla de tierra que se había hecho daño en las costillas mientras trabajaba en la extinción de un incendio en una zona próxima a la Cascada de Mazobre, en Velilla del Río Carrión (Palencia).

El herido se encontraba en una laguna situada a unos 800 metros de la Cascada de Mazobre, una zona inaccesible para vehículos y ubicada en el término municipal de Velilla del Río Carrión, donde se trabaja contra el denominado incendio de Cardaño de Arriba.

En esta misma provincia, a las distintas movilizaciones seguidas en los últimos días en distintos puntos de la geografía regional, como Salamanca, Valladolid, León y La Bañeza (León), se sumará este martes la concentración de protesta convocada por vecinos de la Montaña Palentina en Cervera de Pisuerga (Palencia), a partir de las 20.00 horas, para mostrar su rechazo a la "desidia y pésima gestión de medios y recursos" mostrada por las administraciones públicas y distintos organismos gestores ante el "desastre natural" que ha calcinado parte de este paraje, de la Montaña Leonesa y "de tantos otros singulares de la geografía castellana y leonesa".

CSIF ACUSA A LA JUNTA DE REBAJAR NIVELES DE FORMA INJUSTIFICADA

Por otro lado, a la jornada de este lunes se sumaba una nueva polémica, en esta ocasión ante la denuncia del sector de Administración General autonómica en CSIF en Castilla y León, a través de su presidente, Agustín Argulo, que ha acusado a la Junta de "ignorar el criterio técnico" al rebajar el nivel de gravedad de varios incendios forestales en la Comunidad, una decisión que, según el sindicalista, no busca otra cosa que trasladar a la población una "falsa tranquilidad" pese a que la situación "no está controlada" y que los profesionales del operativo "no han propuesto" tal medida.

La denuncia pública iba acompañada de la correspondiente solicitud de dimisión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y del director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz Sanz, tras criticar la "gestión negligente, temeraria y opaca" de los incendios forestales y su "abandono" al operativo de extinción.

En el lado opuesto, desde la Junta de Castilla y León se defendía poco después que la decisión de rebajar los índices de gravedad potencial (IGR) de varios incendios forestales en la Comunidad se ha adoptado "conforme a lo establecido en el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal)" y con "la consulta de todos los directores técnicos".