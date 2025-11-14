Una nueva versión de 'Caperucita' llega este domingo al Auditorio de León para el público infantil

Imagen de la puesta en escena del musical 'Caperucita, lo que nunca se contó', que acogerá este domingo el Auditorio de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía Teloncillo Teatro pondrá este domingo en escena en el Auditorio Ciudad de León el musical 'Caperucita, lo que nunca se contó', con una mirada diferente y actualizada del clásico personaje en una representación destinada al público infantil.

La función, calificada para mayores de cinco años, forma parte de la programación infantil de Artes Escénicas promovida por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León. Escrita y dirigida por Claudio Hochman, cuenta con música original de Suso González y con los intérpretes Javier Carballo (lobo), Silvia Martín (Caperucita), Ángeles Jiménez (madre y abuela), Juan Luis Sara (padre) y Suso González (músico).

La Red de Teatros de Castilla y León participa en esta iniciativa, que se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre a las 18.00 horas, con una duración de 60 minutos. Las entradas se pueden adquirir a través del abono familiar o de manera individual por un precio de seis euros, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La obra muestra una Caperucita actual, con personalidad, que sabe cuidarse sola. Resalta valores como el amor a los abuelos, la bondad, el fomento de la lectura, la alimentación sana y la desmitificación del lobo como animal fiero y malvado, inculcando el respeto por los animales y por el medio ambiente.

Caperucita roja comenzó como un cuento popular que pasaba de boca en boca; Charles Perrault lo hizo libro y los hermanos Grimm salvaron a la abuela y a Caperucita, introduciendo al leñador. Posteriormente se hicieron numerosas películas en torno al personaje.

No obstante, la compañía Teloncillo Teatro ha querido volver a contar esta historia de un nuevo modo, "jugando con los personajes" y transformando el relato en una comedia.