Una nueva web promocionará el astroturismo y la iluminación ornamental de monumentos del Camino de Santiago en Palencia

PALENCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha puesto en marcha una nueva página web orientada a la promoción del astroturismo en el Camino de Santiago a su paso por la provincia y para poner en valor la iluminación ornamental de los monumentos de la Vía Jacobea que integran el proyecto 'Los Faros del Camino'.

Se trata de una web para descubrir el 'Camino de las Estrellas', tal y como ha adelantado la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, durante la presentación de la iniciativa.

El proyecto 'Astroturismo Palencia, Camino de las Estrellas' ha permitido generar un conjunto de recursos multimedia, entre ellos vídeos cortos (reels), un banco de astrofotografías de alta calidad y un sitio web de acceso público "que refuerza el posicionamiento del Camino de Santiago palentino como destino de turismo astronómico de referencia nacional e internacional", tal y como ha destacado la presidenta. Los contenidos creados muestran la riqueza cultural, natural y astronómica del tramo palentino del Camino Francés, a lo largo de sus 70 kilómetros, y ponen en valor el patrimonio monumental de las 14 localidades por las que transcurre: Itero de la Vega, Boadilla del Camino, Frómista, Villarmentero de Campos, Población de Campos, Revenga de Campos, Villovieco,Villalcázar de Sirga, Carrión de los Condes, Calzadilla de la Cueza, Ledigos, Terradillos de los Templarios, Moratinos y San Nicolás del Real Camino.

La nueva plataforma 'Astroturismo Palencia, Camino de las Estrellas' (www.astroturismopalencia.es) ofrece una navegación intuitiva y accesible en español e inglés. En ella, el usuario puede conocer el proyecto 'Los Faros del Camino', acceder a fotografías nocturnas de alta resolución, consultar apartados de eventos, noticias y experiencias y contactar con el Servicio de Turismo a través de un formulario para planificar su viaje. Además, la web está diseñada para actualizarse con nuevas iniciativas y contenidos vinculados al turismo astronómico en la provincia.

Por su parte, el proyecto 'Los Faros del Camino', también impulsado por la Diputación de Palencia dentro del Plan se Sostenibilidad Turística en Destino del Camino de Santiago, contempla la instalación de iluminación exterior ornamental mediante tecnología LED en diversos monumentos del Camino de Santiago.

Esta actuación está pensada para realzar el valor patrimonial y mejorar la eficiencia energética, además de crear nuevos referentes nocturnos que sirven de guía al peregrino, tal y como ha recordado Armisén.

La iniciativa contribuye, además, a sensibilizar sobre la importancia de reducir la contaminación lumínica y destacar el potencial del astroturismo como modalidad sostenible y dinamizadora del medio rural, gracias a las condiciones del cielo nocturno palentino, que registra más de 250 noches despejadas al año.

La iniciativa, ejecutada por la empresa Astroándalus. por un importe de 17.811,20 euros, se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, dentro del PSTD Camino de Santiago.