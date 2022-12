Nueve títulos premiados en las dos últimas Seminci continúan en la carrera por el Oscar

La lista de filmes aspirantes que han pasado por Valladolid en la 66 y 67 edición se eleva hasta la quincena

VALLADOLID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Nueve títulos premiados en las dos últimas ediciones de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) continúan en la carrera por el Oscar tras la preselección que la Academia de Hollywood ha realizado este miércoles.

En concreto, siguen en competición la Espiga de Oro de la edición de 2021, la india 'Las Film Show', así como la Espiga de Plata de la última Seminci, la irlandesa 'The Quiet Girl', que se llevó además el galardón del público y el Fipresci de la prensa internacional.

Ambas cintas compiten al Oscar en la categoría a Mejor Película Internacional --de la que se ha caído la española 'Alcarràs'--, al igual que la marroquí 'El caftán azul', cuya actriz Luabna Azabal fue premiada por su interpretación en la 67 Seminci; la polaca 'EO', por la que Jerzy Skolimowski fue reconocido como Mejor Director, o la surcoreana 'Decision to Leave', de Park Chan-Wook, Mejor Montaje en la Semana vallisoletana.

También la paquistaní 'Joyland' --Premio del Público en la sección Punto de Encuentro en Valladolid-- y la sueca 'La conspiración de El Cairo', que se fue sin premio de la 67 Seminci, están en esta preselección de 15 películas extranjeras que aspiran a la estatuilla dorada.

Otras cintas premiadas en la última edición del festival fueron la coproducción india, británica y estadounidense 'All That Breathes' (Primer Premio en la sección Tiempo de Historia), que aspira al Oscar a Mejor Largometraje Documental, donde también está 'A House Made Of Splinters' (Dinamarca/Finalancia/Suecia/Ucrania), la cual participó en el festival vallisoletano; la portuguesa 'Ice Merchants', Espiga de Plata al Mejor Corto y Mención Especial del Jurado de la Espiga Verde por su compromiso con el cambio climático, la cual peleará por el Mejor Corto de Animación junto con otras cintas que pasaron por Seminci como la canadiense 'The flying sailor' o la también portuguesa 'O Homem do Lixo'.

La Espiga Arco Iris a la película más comprometida con el colectivo LGTBIQ+, la francolibanesa 'Warsha', está en la preselección a Mejor Corto de Ficción, donde también compiten los españoles 'Votamos', de Santiago Requejo; 'Plastic Killer', de Josep Pozo, y 'Tula', de Beatriz de Silva.

Por último, siguen en la carrera por la estatuilla de Hollywood tras pasar por Seminci la coproducción rusobritánica 'Haulout', en la categoría a Mejor Corto Documental y el último trabajo de Martin McDonagh, 'Almas en pena de Inisherin', con Colin Farrell --que tras ganar la Copa Volpi en Venecia podría optar al Premio a Mejor Actor en Hollywood-- y Brendan Gleeson, la cual pasó por Valladolid fuera de concurso y cuya banda sonora original, obra de Carter Burwell, opta al Oscar.