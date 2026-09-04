El nuevo Centro Salud Segovia IV, visitado por Mañueco, atenderá desde el próximo miércoles a 8.000 usuarios

El presidente Mañueco, en la visita al área de Pediatría de Segovia IV . - EUROPA PRESS

SEGOVIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado el nuevo Centro de Salud Segovia IV, que iniciará su trabajo el miércoles, 9 de septiembre, y dará servicio a 8.000 usuarios, con especialidades entre las que se incluye una unidad de radiología.

El presidente autonómico ha señalado que el nuevo equipamiento da respuesta a una demanda histórica de los barrios de expansión de la ciudad y ofrecerá a los segovianos "una atención más cercana, accesible y personalizada".

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha destacado que esta nueva infraestructura "constituye un ejemplo del compromiso de la Junta de Castilla y León con el refuerzo de la sanidad pública en todo el territorio" y ha concretado que así se garantiza "una Atención Primaria de calidad". El presidente ha recordado que la Comunidad cuenta con la red de centros de Atención Primaria más extensa de España, así como con la mejor ratio de médicos y la tercera mejor de profesionales de enfermería del país.

El Ejecutivo autonómico ha destinado 9,5 millones de euros al nuevo Centro de Salud Segovia IV, cantidad que incluye las obras, el equipamiento tecnológico y el mobiliario. La infraestructura se levanta sobre un solar de 9.479 metros cuadrados, cuenta con más de 4.000 metros cuadrados construidos y atenderá a más de 8.800 personas de la nueva Zona Básica de Salud Segovia IV, creada mediante el desdoblamiento de la Zona Básica de Salud Segovia II.

El presidente ha explicado que esta reorganización permitirá aliviar la carga asistencial de la Zona Básica de Salud Segovia II, que ha pasado de contar con 19.100 tarjetas sanitarias a quedarse en 10.300 tras la creación de la nueva zona. Además, el nuevo centro acogerá los servicios de Segovia Rural, que hasta ahora se han ofrecido en las instalaciones de Los Altos de la Piedad. EStos locales quedarán en breve disponibles para nuevos emplazamientos de varias áreas asistenciales del Complejo Hospitalario Universitario de Segovia, actualmente en obras de ampliación y modernización.

El nuevo centro Segovia IV dispone de medicina de familia, enfermería y pediatría, e incorporará progresivamente un nuevo Punto de Atención Continuada urbano, recursos de atención urgente y una Unidad de Radiodiagnóstico Convencional. Esta última prestación permitirá realizar pruebas diagnósticas sin necesidad de desplazarse al Hospital de Segovia y aumentará la capacidad resolutiva de la Atención Primaria en la provincia.

Asimismo, el centro contará con una Unidad de Rehabilitación y Fisioterapia, un área de atención a la mujer y preparación al parto, una Unidad de Salud Bucodental y la Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico del Área de Salud de Segovia, con espacios habilitados para intervenciones multidisciplinares. La instalación, incluida en el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias de la Junta de Castilla y León 2021-2025, se distribuye en dos plantas diseñadas para facilitar la accesibilidad.

Tal como ha expuesto la jefa de Servicio de Infraestructuras Sanitarias de la Gerencia Regional de Salud, María Luisa Olmedo, la planta baja concentra los espacios destinados a una mayor utilización por parte de personas con movilidad reducida, junto a la recepción, la zona administrativa, la sala de rayos X y el área de extracciones, mientras que pediatría dispone de un área independiente.

El centro cuenta con 16 consultas de Atención Primaria y siete consultas para pediatría y usos polivalentes, además de una sala de extracciones con ocho puestos y laboratorio. El área de Atención Continuada dispondrá de recepción propia, dos consultas de urgencias y un espacio específico para Emergencias Sanitarias, dotado con Unidad de Soporte Vital Básico y otra de Soporte Vital Avanzado.

Olmedo ha resaltado, además, la arquitectura del centro, con numerosos espacios de entrada de luz, tanto verticales como en el techo, espacios amplios para las esperas y una decoración interna que crea un ambiente cómodo de acogida a los pacientes y usuarios.

NUEVO EDIFICIO PARA EL HOSPITAL

Para finalizar la presentación, Fernández Mañueco ha repasado otras actuaciones sanitarias en la provincia de Segovia, como las obras del nuevo centro de salud de Cuéllar, la tramitación de la cesión de la parcela para el futuro centro de El Espinar y la finalización de las obras de la base de emergencias sanitarias de Boceguillas. El presidente ha añadido que la Junta redacta actualmente el proyecto de ejecución del nuevo edificio del Hospital de Segovia, que ampliará los espacios de consultas externas. A estas actuaciones se suma la reciente incorporación de un helicóptero sanitario para Segovia y de una nueva Unidad de Soporte Vital Básico en Sacramenia.

El presidente ha destacado además la apuesta del Gobierno autonómico por la tecnología sanitaria avanzada, con recursos como robots quirúrgicos multiespecialidad y de traumatología, exoesqueleto pediátrico, escáner digital para anatomía patológica o angiógrafo, y ha recordado que Castilla y León "dispone de más del doble de equipos de alta tecnología sanitaria que la media nacional".

Finalmente, Fernández Mañueco ha puesto en valor el esfuerzo de los profesionales sanitarios y ha reafirmado el compromiso de la Junta de seguir invirtiendo en infraestructuras y tecnología avanzada para reforzar la sanidad pública de la Comunidad.

A la presentación del nuevo centro de salud han asistido, con el presidente Mañueco, el alcalde de Segovia, José Mazarías; el presidente de las Cortes regionales, el segoviano Francisco Vázquez; el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez; el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, autoridades locales políticas y de SAnidad, y representantes de la asociación de vecinos de Nueva Segovia, a los que Mañueco ha agradecido expresamente su interés e insistencia para que este nuevo centro sanitario abriera sus puertas en esta zona de la ciudad.