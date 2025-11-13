El nuevo edificio del Centro de Supercomputación Scayle estará listo este año y la migración de equipos será en 2026

LEÓN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo edificio del Centro de Supercomputación de Castilla y León (Scayle), en León capital, estará finalizado antes de que concluya 2025 y la migración de los equipos se realizará a lo largo de 2026.

Así lo ha manifestado este jueves el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, que ha concretado que las obras del nuevo edificio, ubicado en el Campus de Vegazana de la Universidad de León (ULE), han supuesto una inversión de más de tres millones de euros.

El proceso de migración de los equipos, según ha explicado, será un proceso "complejo" y probablemente se extienda a lo largo de todo el próximo año, ya que el traslado de estos elementos debe ser realizado sin parar la actividad del supercomputador para poder dar servicio a diferentes empresas leonesas.

Scayle es una entidad pública creada por la Junta de Castilla y León y la Universidad de León que tiene por objeto la mejora de las tareas de investigación de las universidades, los centros de investigación y las empresas de Castilla y León.

José Luis Sanz Merino se ha pronunciado de este modo en el Consistorio de San Marcelo de la capital leonesa, donde ha firmado con el alcalde de León, José Antonio Diez, un convenio para la extensión de fibra para comunicaciones cuánticas en la ciudad.