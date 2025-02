El nuevo portavoz de Vox Salamanca, tras la destitución de Rivas, sospecha de "uso indebido" de la asignación municipal

Denuncia la "deriva" del partido a nivel nacional y en Salamanca

SALAMANCA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nuevo portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Salamanca, Alejandro Pérez de la Sota, que asume la responsabilidad después de que ha sido destituido Ignacio Rivas, ha aseverado que el único interés que tiene de asumir la portavocía es el de "acceder a las cuentas", ya que tiene sospechas de un uso indebido de la asignación municipal a este grupo.

Pérez de la Sota y la también concejala de Vox María de los Ángeles de Carpio, acordaron destituir a su portavoz en el consistorio de la capital salmantina por su sospecha del uso indebida de la asignación municipal, aunque no creen que Ignacio Rivas se haya "beneficiado personalmente", sino que lo haya hecho el grupo municipal o el partido.

En su comparecencia antes los medios, Pérez De la Sota ha aseverado que tanto él como su compañera habían solicitado en varias ocasiones, desde el pasado mes de diciembre, información de las cuentas detalladas, para conocer la utilización de la asignación económica del grupo municipal.

"Se nos ha negado y, sin embargo, hemos tenido indicios racionales de un uso indebido de los fondos que se habrían utilizado para la adquisición de bienes materiales" ha dicho Pérez De la Sota, quien ha precisado que no habla "de delito, sino de prohibición" por parte del reglamento del Ayuntamiento de Salamanca, ya que cree que ese dinero se ha utilizado para comprar bienes para el partido, "cuando no está permitido".

El nuevo portavoz de Vox en el Ayuntamiento se ha comprometido a que cuando tengan el acceso a todas las cuentas del partido, o bien demuestra que sus sospechas eran ciertas, o pone su acta de concejal encima de la mesa y se marcha.

Tanto Pérez de la Sota como María Ángeles Carpio han señalado que a partir de ahora, Ignacio Rivas pasará al Grupo Mixto como concejal no adscrito, aunque no descartan "que Madrid" les "fulmine", a lo que han añadido que seguirían "formando equipo político y seguirían defendiendo el mismo programa municipal" que tienen ahora, ha afirmado Pérez de la Sota, quien considera que "entra dentro de lo posible" que sean expulsados "desde Madrid".

Ambos concejales han indicado que esta situación comenzó sobre el mes de junio y julio cuando observaron "una deriva del partido a nivel provincial y nacional que no es comprensible", según el nuevo portavoz de Vox, quien ha apuntado que "se ha traicionado el ideario y los programas" con los que se presentaron a las elecciones.

"Hay actuaciones personales hacia representantes políticos de Vox, cargos electos, que no son de recibo" ha expuesto Pérez De la Sota, quien junto a Carpio han explicado que pusieron estos hechos en conocimiento de la Dirección de Madrid y que llevan "siete meses lavando los trapos sucios en casa... pero la lavadora ha saltado por los aires", han añadido.

Asimismo, han subrayado que en diciembre se reúnen con el partido en Madrid para tratar de reconducir la situación y la respuesta que recibieron fue: "Nosotros no vamos a hacer nada, haced lo que tengáis que hacer".

Ambos concejales creen que fruto de estos movimientos expuestos, "hay una deriva personalista del grupo municipal desde septiembre" ya que se han tomado decisiones que no se han consultado con ellos, y ha puesto como ejemplo una declaración del anterior portavoz de Vox "que denomina al actual gobierno municipal como grupo terrorista cultural" algo que ellos desconocían, por lo que le pidieron que rectificara, a lo que Ignacio Rivas se negó.

María Ángeles Carpio, además, ha acusado al presidente del partido en Salamanca, Carlos Menéndez, de no haber contactado con ellos en ningún momento, ni para escucharles, "ni para entender el contexto en el que ha ocurrido".

Los dos concejales han añadido que no se van a marchar del grupo y creen que quienes se tienen que marchar "son los otros, los que utilizan el proyecto y no defienden los valores fundacionales de Vox", han apuntado. La única forma de que se marchen, han asegurado, es que una vez estudiadas las cuentas, sus sospechas "no fueran ciertas".