Nuevo terremoto de magnitud 2 registrado en la comarca de El Bierzo (León), con epicentro al sureste de Borrenes

La comarca de El Bierzo (León) registra un terremoto de magnitud 2 con epicentro al sureste de Borrenes. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo terremoto se registró a las 23.26 horas de la jornada de ayer en la comarca de El Bierzo, en este caso con epicentro al sureste de Borrenes, de magnitud 2 mbLg y a una profundidad de 7 kilómetros.

Este seísmo se suma a los producidos en los últimos días en la zona, desde que se produjera el más intenso --de magnitud 4,2 mbLg-- el pasado día 15 de octubre a las 22.34 horas en Benuza. Este movimiento de tierra registrado hace dos semanas dejó más de 20 réplicas con magnitudes comprendidas entre 1,2 y 2,4 mbLg hasta las 3.21 horas con epicentro en distintos puntos como Borrenes o Priarianza del Bierzo, según la información registrada por el Instituto Geográfico Nacional de España (IGN).

El pasado día 26 de octubre el IGN también registraba un seísmo de magnitud 2,6 registrado a las 21.32 horas, con epicentro al noreste de Benuza, en la zona de los Montes Aquilianos.