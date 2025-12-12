Un nuevo tractor de la Diputación de Palencia reforzará las labores de mantenimiento en el medio rural

Presentación del nuevo tractor del parque de maquinaria provincial . - DIPUT. DE PALENCIA

PALENCIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha adquirido un nuevo tractor para incorporarlo al Parque de Maquinaria de la Institución Provincial, que servirá reforzar los trabajos de conservación y mejora de las infraestructuras en el medio rural, tal y como ha destacado la presidenta de la institución provincial, Angeles Armisén, en la presentación del vehículo.

Con una inversión total de 229.000 euros, la Diputación incorpora un tractor Massey Ferguson 7S.180 VT, con una potencia nominal de 182 CV, equipado con un brazo desbrozador Katia EVO 650 con un alcance de hasta 6,5 metros.

El nuevo vehículo permitirá intensificar las tareas de desbroce y limpieza de cunetas y márgenes de carretera, así como reforzar la vialidad invernal mediante la retirada de nieve y el esparcimiento de sal. Además, su versatilidad también permitirá el barrido de calzadas y la retirada de restos en operaciones de mantenimiento ordinario.

Armisén ha subrayado que la modernización de la maquinaria provincial es una apuesta clara por la eficiencia de los servicios públicos y por garantizar la seguridad y el bienestar de los vecinos del medio rural. Esta adquisición se enmarca en el proceso de renovación y modernización del parque de maquinaria provincial, que la Institución provincial palentina viene impulsando para garantizar un servicio más eficaz, sostenible y seguro en la red de carreteras provinciales.

Con esta incorporación, el parque de Maquinaria cuenta actualmente con cuatro tractores, dos retroexcavadoras, una motoniveladora, una fresadora, un camión de bacheo, un camión con cuña para retirada de nieve, un camión pluma y dos furgones.