'Nuevos derroteros' nueva propuesta del Museo Nacional de Escultura para las personas con discapacidad intelectual

El Museo Nacional de Escultura de Valladolid, de titularidad estatal, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ha puesto en marcha una nueva propuesta para el Rincón Rojo: una exposición fotográfica con la que se da a conocer el proyecto 'Nuevos derroteros: maneras de habitar el museo'.

Esta exposición se podrá visitar desde este jueves, 4 de diciembre, y hasta el 1 de febrero, y esta propuesta tiene el objetivo de generar un espacio "emocionalmente accesible en el museo, donde las personas con discapacidad intelectual se sientan invitadas a crear y vincularse con el patrimonio y la comunidad".

El museo va "más allá" de garantizar la accesibilidad cognitiva y motora para convertirse "en un lugar amigable, que les acoge, les entiende y les permite expresar sus propias emociones".

El Rincón Rojo es un espacio expositivo situado en el corazón del Colegio de San Gregorio, junto a la sala 14 del museo, donde se llevan a cabo exposiciones cápsula desde 2017.

Siguiendo una línea de trabajo orientada desde la arteterapia, 'Nuevos derroteros' incorpora la danza contemporánea para complementar desde lo corporal el trabajo realizado semanalmente en diversos espacios del museo.

La iniciativa nace del convenio firmado hace unos meses entre el Museo Nacional de Escultura y la Fundación Personas y supone un nuevo avance en la apuesta del museo "por la inclusión y la accesibilidad", al abrir sus espacios y actividades a colectivos con discapacidad física e intelectual.

En el Museo Nacional de Escultura, las personas con discapacidad no son visitantes excepcionales ya que, según explican desde este centro museístico, "su diversidad crea nuevos espacios de pertenencia".

El proyecto va más allá de la acogida y reconoce que son ellas quienes transforman el museo y amplían las formas de habitarlo.