Núñez (PP) pide la dimisión de Armengol y dice que el Congreso no merece la "permanente degradación institucional"

VALLADOLID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, ha exigido este martes la "dimisión con carácter inmediato" de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, después de que Fiscalía Europea haya abierto una investigación por la compra de mascarillas durante su etapa como presidenta del Gobierno balear.

"El Congreso de España no se merece esta permanente degradación institucional", ha sentenciado Núñez que ha ironizado sobre las declaraciones realizadas este mismo martes por Armengol que, para la dirigente 'popular', apuntan más a la "culpabilidad" de la expresidenta del Gobierno balear que a un intento de ofrecer explicaciones.

"Cada día conocemos una pieza más de lo que ya es el caso del Partido Socialista", ha lamentado la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP que ha cargado también contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a quien se ha referido como "tuitero frustrado", por mantener en su Ministerio "a personas salpicadas por la trama del Partido Socialista".

Dicho esto, ha zanjado que "lo peor de todo" es que Pedro Sánchez "lo sabía y lo tapó". "La corrupción económica la pretenden tapar con corrupción política", ha concluido la vicesecretaria del PP que ha advertido a los socialistas de que "por mucho que les moleste" los 'populares' no se van a callar y van a ser "implacables".

"Defenderemos el Estado de Derecho en nuestro país, y eso implica que denunciaremos también su corrupción. Defenderemos la separación de poderes, y eso implica que acudiremos a la justicia contra la amnistía.

Defenderemos la igualdad, y eso implica que nada ni nadie está por encima de la ley. Ni los políticos corruptos separatistas, ni los políticos corruptos socialistas. Desde el Partido Popular seremos implacables", ha aseverado.

Núñez ha acusado además al Partido Socialista de no importarle los problemas comunes de la gente, "sólo la impunidad para sus socios y la propaganda para continuar en La Moncloa", ha reprochado a renglón seguido al Gobierno de Pedro Sánchez con una crítica también a los socios en el Ejecutivo, Sumar, por permanecer "callados" o por proponer "la ocurrencia más absurda" como "cerrar los bares por la noche" para que no se hable "de un caso bochornoso de corrupción".

"¿Qué está haciendo la médico, madre, ministra de Sanidad --Mónica García--? Ni una sola palabra", ha criticado la dirigente del PP que ha recordado anteriores acusaciones de García contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por otro lado, ha recomendado a Yolanda Díaz que no se haga "la indignadita" con su propuesta de no indultar a los políticos corruptos cuando su Gobierno "ha indultado a políticos condenados por corrupción que trataron de dar un golpe a todos los españoles".

La vicesecretaria ha reivindicado al Partido Popular como un partido que puede decir "con mucho orgullo" que no se vende y que sus principios no se venden. "El Partido Popular no mercadea con los derechos de todos los españoles y, sobre todo, el Partido Popular ni miente ni cambia de opinión", ha concluido Núñez que ha asumido que ahora están en la oposición para añadir que son "la alternativa al desgobierno" y para todos los españoles que no quieran muros, odio, impunidad o privilegios.

Noelia Núñez ha aprovechado la presencia de la Ruta por la Igualdad del PP en Valladolid para destacar el "gran trabajo" de los 'populares' al frente de la ciudad del Pisuerga y ha bromeado sobre que han "librado" a los vallisoletanos del anterior alcalde, el socialista Óscar Puente, que, según ha lamentado en el mismo tono de broma, ahora hay que "sufrir" en el Conjunto de España.

"Alcalde --a Jesús Julio Carnero-- por ahí nos has fastidiado un poquillo", ha bromeado la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP que ha destacado también la "buena gestión" del Gobierno de Castilla y León presidido por Alfonso Fernández Mañueco desde la premisa de que "no hay mayor defensa de la igualdad de oportunidades que tener una buena educación".

En este punto, ha criticado la falta de educación del ahora ministro de Transporte cuando se refirió a Castilla y León como un 'geriátrico a cielo abierto' mientras abandona las infraestructuras de su competencia, como el soterramiento de Valladolid, la A-60 o la A-62. "¡Qué vergüenza que un exalcalde de una ciudad como Valladolid califique a su tierra como geriático a cielo abierto! ¡Qué vergüenza que la única vez que el Gobierno de Sánchez se acuerda de Castilla y León sea para atacarlo!, ha sentenciado al respecto.