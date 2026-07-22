El obispo de Segovia encabezará una peregrinación a Fátima de cinco días con 95 jóvenes y religiosos

SEGOVIA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Segovia ha organizado una peregrinación juvenil al Santuario de Fátima que durará cinco días y en la que participarán 95 personas entre jóvenes, sacerdotes y religiosas, encabezada por el obispo de Segovia, monseñor Jesús Vidal.

La salida está prevista el domingo 26 de julio, con una primera parada en Ciudad Rodrigo, donde el grupo celebrará la Eucaristía en la Catedral, para seguir viaje hasta Fátima, en una jornada que concluirá con el rezo del Rosario.

La Diócesis ha subrayado que la iniciativa no se plantea como un viaje turístico, sino que nace con un claro objetivo espiritual de acercarse al mensaje de Fátima desde la fe, vivir desde el interior de cada participante su cercanía a la Virgen de Fátima y fortalecer la vida cristiana compartiendo la experiencia con otros jóvenes de la diócesis.

Los peregrinos se alojarán en el Centro Pastoral Paulo VI, y cada jornada comenzará y terminará con momentos de oración comunitaria, entre ellos Laudes, Vísperas y el Rosario. El programa combinará visitas a los principales lugares vinculados a las apariciones de 1917 con espacios de reflexión y convivencia.

El lunes estará dedicado íntegramente al Santuario de Fátima, donde los jóvenes conocerán la Basílica, la Capilla de las Apariciones y otros enclaves significativos, además de profundizar en la historia de los santos Francisco y Jacinta Marto y de la sierva de Dios Lucía dos Santos. Durante el Rosario de esa jornada, seis jóvenes tendrán la oportunidad de portar la imagen de la Virgen.

El martes, la peregrinación se desplazará hasta Coimbra, ciudad estrechamente ligada a la vida de sor Lucía, pues en ella vivió como religiosa de clausura durante décadas. Aquí está prevista la celebración de la Eucaristía y diversos momentos de oración. Al día siguiente, el grupo visitará el histórico Monasterio de Batalha, antes de disfrutar de una jornada de convivencia en la playa de São Martinho do Porto.

OTROS ACTOS

Las últimas jornadas volverán a centrarse en Fátima. El jueves estará dedicado a la vivencia del mensaje de conversión y esperanza, con un Vía Crucis, un acto penitencial y un tiempo de oración junto al obispo en la Capilla de las Apariciones.

Desde la Delegación de Pastoral Juvenil han recordado a los participantes la importancia de acudir con la documentación necesaria -DNI o pasaporte en vigor y Tarjeta Sanitaria Europea, además de la autorización correspondiente en el caso de los menores de edad- y les han animado a vivir estos días con espíritu de servicio, cuidando especialmente los momentos de silencio, oración y convivencia.

La responsable de la Pastoral Juvenil, la hermana Juli Rodrigo, ECSF, ha señalado que la peregrinación aspira a convertirse en una experiencia que deje huella en la vida de los jóvenes.

"No vamos solo a visitar Fátima: vamos a peregrinar, a rezar, a convivir, a dar gracias y a dejarnos encontrar por la Virgen", ha apuntado.

Con este itinerario, que combina fe, historia y convivencia entre casi un centenar de jóvenes de la diócesis, la Iglesia de Segovia ha querido ofrecer a sus participantes una experiencia de comunidad que trasciende la visita a uno de los santuarios marianos más conocidos del mundo, en un año en el que la propuesta pastoral hacia los jóvenes ha cobrado especial relevancia dentro de la actividad diocesana.