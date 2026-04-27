Las obras de asfaltado de la VA-20 provocarán el corte del cruce con la avenida de Soria durante la jornada de mañana

Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 27 abril 2026 14:33
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VALLADOLID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras de asfaltado que lleva a cabo el Ministerio de Transportes en la Ronda Interior de Valladolid VA-20 provocarán este martes, 28 de abril, el corte del cruce con la avenida de Soria.

Las labores principales se desarrollarán entre las 9.00 y las 15.00 horas, periodo en el que la glorieta quedará completamente cerrada, sin posibilidad de acceso al centro de la ciudad por esta vía, ni salida en dirección a la VA-20, han informado a Europa Press fuentes del Ayuntamiento de Valladolid.

Se trata de una actuación incluida en la fase final del proyecto de adecuación de la VA-20 para peatones y ciclistas, actualmente en ejecución por el Ministerio, que afronta los trabajos de extendido de la capa de rodadura y la señalización definitiva.

Durante este intervalo, el tráfico será desviado por itinerarios alternativos debidamente señalizados y el Ayuntamiento recomienda evitar este punto de la VA-20 en ese horario y utilizar como alternativa la VA-30 y las distintas salidas de la ciudad con el fin de reducir retenciones y mejorar la fluidez del tráfico.

Estas labores se integran en el calendario de actuaciones previsto en la vía hasta mediados de mayo, han apuntado las mismas fuentes.

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