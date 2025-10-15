Las obras de modernización de túneles en la Ap-66 afectarán al tráfico hasta rodado en varios puntos hasta diciembre

Mapa de los túneles en obras en la AP-66 entre León y Asturias. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras de modernización de los túneles de Entrerregueras, Pando, Vegaviesga, Negrón, Oblanca, Cosera y Barrios, situados en la autopista AP-66 (León-Campomanes, entre Asturias y León) provocarán diferentes afectaciones al tráfico durante los meses de octubre, noviembre y diciembre salvo durante el puente de la Constitución y en los episodios de previsión de nevadas.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible lleva a cabo la ejecución de estas obras de modernización de los túneles, una actuación que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia (PRTR) y a la que se destina una inversión global de 68,14 millones de euros (IVA incluido) con cargo a los fondos europeos.

Para continuar los trabajos de mejora, que contemplan ejecutar las galerías y el canal caz del túnel de Barrios, tubos I y II, parte de las galerías de Negrón y el canal caz en ambos tubos de los túneles de Pando y Oblanca, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se producirán afectaciones entre los kilómetros 78 y 101 de la AP-66 en diferentes túneles.

En concreto, en el Túnel de Negrón II el corte actual de la calzada sentido Oviedo se prolongará previsiblemente hasta el 23 de diciembre; en el Túnel de Barrios I y II, el corte actual sentido Oviedo se prolongará hasta el 24 de octubre y, en el sentido León, se producirá previsiblemente se producirá desde esa fecha hasta el 28 de noviembre y, posteriormente, se llevará a cabo el corte permanente de carril en ambos sentidos previsiblemente desde 28 de noviembre hasta 23 de diciembre.

En el Grupo de Túneles Entrerregueras Pando Vegaviesga, el corte permanente actual de carril en ambos sentidos se prolongará previsiblemente hasta el 24 de octubre, mientras que en el Túnel de Oblanca el corte permanente de carril en ambos sentidos hasta el 17 de noviembre, han informado a Europa Press fuentes del Ministerio.

Los usuarios dispondrán en todo momento de los desvíos de tráfico convenientemente señalizados derivando a los vehículos de la calzada de la AP-66 en la que se esté trabajando a la calzada en sentido contrario, de modo que la circulación por la AP-66 siempre quedará garantizada.

Podrá haber cortes de carril en el resto de túneles no afectados por las restricciones anteriores, de lunes a viernes desde las 6.00 hasta las 13.00 horas, aunque estas situaciones no se producirán en el puente de la Constitución y en los episodios de previsión de nevadas en aras de causar la mínima afectación a los usuarios.

MEJORA DE SEGURIDAD

Durante los meses de julio, agosto y septiembre se han desarrollado en diferentes túneles de la AP-66 obras de mejora y adaptación a los requisitos europeos de seguridad para los túneles de la red transeuropea de carreteras, que han consistido en la ejecución de dos galerías de conexión en el túnel de Pando, una galería de conexión del túnel de Oblanca, la ejecución del canal caz en Negrón II, sentido Asturias, y parte en Negrín I, sentido León.

Además, se han realizado trabajos de adecuación de drenaje, cableado e instalaciones en el resto de túneles. Todas estas obras se han realizado con la mínima afectación posible a los usuarios.