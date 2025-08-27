Las obras de la Red de Calor de Valladolid afectarán al tráfico entre Ciudad de la Habana y José Garrote, en Parquesol

Archivo - Tuberías de la red de calor en Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras de la Red de Calor de Valladolid afectarán al tráfico, a partir de este jueves 28 de agosto y durante aproximadamente tres semanas, entre las calles Ciudad de la Habana y José Garrote Tébar, en el barrio de Parquesol.

Las obras afectarán a la citada intersección y ocuparán un espacio aproximado de 400 metros cuadrados y se ocuparán los dos carriles de subida y uno de bajada de la calle Ciudad de la Habana, así como un carril en la calle José Garrote Tébar.

Así, el tráfico de subida por la calle Ciudad de la Habana se desviará por un carril a través de la calle José Garrote Tébar, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Por su parte, el de bajada por la calle Ciudad de la Habana, en el caso del carril de la derecha, será de giro obligatorio hacia la calle Manuel Azaña, mientras que el carril izquierdo continuará siendo de bajada. Para el tráfico que llega a la intersección desde la calle José Garrote Tébar será obligatorio el giro a la derecha a través de un único carril.

Además, para el tráfico que llega a la intersección desde la calle Manuel Azaña no se podrá seguir de frente y solo se permitirán el giro a la derecha desde el carril derecho y el giro a la izquierda desde el carril izquierdo.