Las obras de la senda del barrio de Villatoro en Burgos se iniciarán antes del próximo 6 de agosto

BURGOS, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las obras de la senda de Villatoro se iniciarán antes del próximo 6 de agosto, fecha límite fijada tras la aprobación del plan de seguridad y salud por parte de los técnicos municipales.

Así lo ha informado este martes el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, en la última sesión del Consejo de Administración previa al parón estival de agosto, en la que ha explicado que el retraso inicial se ha debido a la disponibilidad de plazos por parte de la empresa adjudicataria y a la reorganización de sus efectivos tras los festivos locales.

También se ha modificado levemente el trazado de la senda peatonal en la zona de acceso a la superficie comercial contigua a la calle Laredo, por lo que se desplazará unos metros la curva para evitar litigios con la propiedad colindante, "sin que ello suponga una alteración sustancial del presupuesto ni del proyecto general".