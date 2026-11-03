Ocho personas, cuatro de ellas menores, evacuados al hospital por el incendio de una vivienda en Burgos

BURGOS, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ocho personas, entre ellas cuatro adultos y cuatro menores de edad, han resultado afectadas esta madrugada en el incendio de una vivienda situada en la carretera Poza de Burgos y todas ellas han tenido que ser trasladadas al Complejo Asistencial de Burgos.

El centro de emergencias 1-1-2 Castilla y León ha recibido un aviso a las 1.52 horas en el que se alertaba de la presencia de abundante humo que salía del inmueble. Tras la llamada, el servicio ha dado aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de Burgos.

Una vez en el lugar del suceso, los efectivos desplegados han solicitado asistencia sanitaria para atender a una persona herida. A consecuencia de este requerimiento, Sacyl ha movilizado una UVI móvil y dos ambulancias de soporte vital básico.

En el lugar de los hechos, el personal sanitario de Sacyl ha atendido finalmente a los ocho afectados, quienes posteriormente han sido evacuados al centro hospitalario de la capital burgalesa.