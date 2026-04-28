Ocho provincias de CyL estarán este miércoles en aviso amarillo y Soria naranja por lluvias y tormentas

Avisos meteorológicos para este 29 de abril de 2026. - AEMET

VALLADOLID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Todas las provincias de Castilla y León estarán este miércoles, 29 de abril, en aviso por lluvias y tormentas que pueden ir acompañadas de fuertes vientos y granizo, según los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogidos por Europa Press.

En concreto, ocho provincias estarán en aviso amarillo (peligro bajo) y la Ibérica de Soria en naranja (peligro importante) entre las 12.00 y las 22.00 horas.

En concreto, el aviso amarillo contemplan la posibilidad de precipitaciones acumuladas en una hora de 15 milímetros y el naranja hasta el doble en la Ibérica de Soria.

De la misma forma, en la misma franja horaria, se avisa de tormentas que pueden ir acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes y ocasionalmente granizo en todas las provincias (en el caso de Soria el aviso es naranja), según la Aemet.