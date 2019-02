Octavio Granado asegura que tiene expedientes de gente que ha fallecido mientras hacía prácticas laborales

Publicado 14/02/2019 13:38:11 CET

VALLADOLID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha asegurado que tiene encima de la mesa expedientes de "gente que ha fallecido haciendo prácticas" y que no tenían ni prevención de riesgos laborales ni se encontraban cubiertos en modo alguno porque "no cotizaban", por lo que ha considerado una "vergüenza" que esas personas no estén protegidas.

Así lo ha señalado Granado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación en Valladolid, donde ha participado en una jornada sobre Acción Sindical organizada por UGT-FICA, en la que ha explicado que el Gobierno de España espera preparar un texto relativo a la norma sobre las cotizaciones de los estudiantes en prácticas antes de que termine la Legislatura.

Granado ha recalcado que se trata de una medida encaminada al reconocimiento de derechos y ha calificado de "vergüenza" que "haya empresarios que amenacen con que si tienen que pagar tres, cuatro o cinco euros al mes para proteger a un estudiante digan que no van a coger trabajadores en prácticas".

En este sentido, el secretario general ha asegurado que tiene sobre la mesa expedientes de personas que "han fallecido haciendo prácticas", por lo que no tenían prevención de riesgos laborales, ni se encontraban cubiertos "en modo alguno" porque no cotizaban. Granado desconoce si eran becarios o no, o si las empresas consideran "exagerado" cotizar cinco euros al mes en jornada completa por accidentes de trabajo para los estudiantes en prácticas.

Octavio Granado ha explicado que la medida que busca fijar las cotizaciones para contratos de prácticas laborales se verá afectada por el acortamiento de la actual Legislatura, pues el Ejecutivo tendrá "menos tiempo" para aprobar una norma, si bien ha asegurado que en todo caso van a preparar un texto. Para ello, se han mantenido reuniones con escuelas privadas y con universidades publicas.