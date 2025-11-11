'Con ojos de León' invita a los jóvenes a descubrir los orígenes romanos de la ciudad este sábadoeste sábado

Cartel de la iniciativa 'Con ojos de León', impulsada por el Ayuntamiento de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha puesto en marcha la iniciativa 'Con ojos de León', dirigida a los jóvenes y centrada en ofrecer diversas visitas guiadas por espacios emblemáticos con el fin de promover y dar a conocer el patrimonio cultural, histórico y artístico de la ciudad, que este sábado se centrará en el 'León romano'.

La propuesta, que ofrece 20 plazas en cada sesión, nace de la alianza entre las concejalías de Cultura, Juventud y Patrimonio y la idea principal se basa en ofrecer a jóvenes de entre 14 y 30 años la oportunidad de conocer los tesoros de la ciudad de León una vez al mes.

El programa arrancó el 18 de octubre con la visita artística al Centro de Interpretación del Reino de León, dedicada al 'León medieval', haciendo un recorrido por la historia del antiguo Reino desde el año 910, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El próximo sábado 15 de noviembre la visita estará dedicada al 'León romano', donde los jóvenes recorrerán el Centro de Interpretación del León Romano. En este lugar se podrá conocer a la Legio que fundó la ciudad y recorrer algunos de los puntos arqueológicos más importantes, como la Cripta de Puerta Obispo, los restos del acueducto y el anfiteatro romano.

El sábado día 19 de diciembre será el turno de la Fundación Vela Zanetti, donde los jóvenes podrán conocer más en profundidad al artista, su historia y sus obras. Por su parte, el sábado 17 de enero el programa finalizará con una visita guiada al Ayuntamiento de León, donde los participantes descubrirán el lugar en el que se desarrolla la actividad municipal.

Los interesados pueden obtener más información y realizar las inscripciones en el Centro de Información Joven Vías en horario de 9.00 a 21.00 horas. También es posible inscribirse de forma online a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de León.