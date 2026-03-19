El Olímpico de León acogerá la V Girls Cup - Torneo Internacional Alevín Femenino los días 27, 28 y 29 de marzo

La concejala de Igualdad, Mercedes Escudero (izquierda); el concejal de Deportes, Vicente Canuria (centro) y la presidenta honorífica del club de fútbol femenino del Olímpico de León, Aurora López (centro). - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Complejo Deportivo Olímpico de León acogerá los próximos días 27, 28 y 29 de marzo la quinta edición de la Girls Cup - Torneo Internacional Alevín Femenino, un evento considerado como uno de los torneos de referencia en el fútbol base femenino que en la presente edición reunirá a algunas de las canteras más destacadas de España y Portugal.

La concejala de Igualdad, Mercedes Escudero, y el concejal de Deportes, Vicente Canuria, se han reunido este jueves con la presidenta honorífica del club de fútbol femenino del Olímpico de León, Aurora López. El club es el anfitrión de este torneo que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León.

La competición contará con la participación de clubes "de primer nivel", entre los que se encuentran los portugueses Sporting de Portugal y Benfica. Asimismo, participarán reconocidos equipos nacionales como Atlético de Madrid, Madrid CFF, Levante UD, Valencia CF, RCD Espanyol, Burgos CF, Racing de Santander, Real Betis Balompié, la SD Ponferradina y el club anfitrión, el Olímpico de León.

El torneo se disputará en modalidad de fútbol 8, estructurado en tres fases de competición para garantizar que todos los equipos participantes disputen el mismo número de encuentros, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Se trata de una oportunidad para impulsar el deporte femenino en la ciudad y fomentar el desarrollo deportivo de las jugadoras, así como dar visibilidad a este deporte que crece día a día.