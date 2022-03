Del Olmo afirma que el PP mantendrá la propuesta del soterramiento porque el túnel puede ir "por debajo" de Labradores

La edil del PP no ha decidido aún su futuro: "Con el anterior equipo del partido dije que no iba a ser candidata, y con éste no digo nada"

VALLADOLID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo, ha asegurado este miércoles que su partido mantendrá la propuesta del soterramiento de las vías del ferrocarril en 2023 porque prevé que en el momento de las elecciones del próximo año los pasos subterráneos estarán "empantanados" y aunque se hubieran finalizado hay "técnicos" que señalan que el soterramiento puede ir "por debajo" de los túneles.

Así lo ha señalado Del Olmo al ser preguntada sobre lo que haría el Partido Popular si en 2023 llega al Gobierno municipal de Valladolid, en una rueda de prensa en la que también se le ha inquirido por si mantiene su postura de no repetir como candidata del PP para los comicios que se celebrarán el próximo año.

En este sentido, aunque ha afirmado que aún no ha tomado una decisión sobre su futuro, no ha sido tan tajante en la negativa a repetir como candidata: "Con el anterior equipo del Partido Popular dije que no iba a ser candidata, con éste no digo nada", ha asegurado.

Según Del Olmo ahora "no es el momento" de plantear esa candidatura, ya que el PP tiene que celebrar el Congreso nacional este fin de semana y definir su nueva estructura. En cualquier caso, ha querido agradecer "el paso que ha dado" el candidato a la Presidencia del partido, Alberto Núñez Feijóo.

De cara a esas elecciones de 2023, Del Olmo considera que el PP mantendrá la defensa del proyecto del soterramiento pues cree que una hipotética finalización de los nuevos pasos subterráneos de Panaderos y Labradores no sería un obstáculo para el gran túnel.

"Incluso hemos hablado con técnicos que dicen que se podría hacer el soterramiento por debajo de los pasos", ha afirmado.

En cualquier caso, ha aseverado que "al ritmo que va" el desarrollo del proyecto de integración y "con la experiencia del túnel de Andrómeda", en 2023 "va a estar todo empantanado" y si la obra está "poco avanzada" no será un gran problema para abordar el soterramiento.