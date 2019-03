Del Olmo espera que la economía crezca por encima del 2% en 2019

Publicado 04/03/2019 14:11:45 CET

VALLADOLID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, se ha mostrado confiada en que la economía de Castilla y León crezca este año por encima del 2 por ciento que se ha conseguido desde el año 2015 con el objetivo de seguir creando empleo en la Comunidad.

Tras reconocer que este año no hay previsiones económicas ya que la Junta decidió no presentar el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2019, Del Olmo ha augurado un crecimiento de la economía regional en ese 2 por ciento a pesar de la "desaceleración, que no crecimiento en en negativo" que se ha registrado en los dos últimos trimestres de 2018.

"Confío en que en 2019 Castilla y León crezca en tasas por encima del 2 por ciento interanual", ha añadido la consejera de Economía y Hacienda que ha aprovechado la ocasión para reivindicar medidas que favorezcan la actividad económica y permitan frenar la desaceleración económica de España que, según ha reconocido también, ha liderado el crecimiento económico en la Unión Europea.

Del Olmo ha aclarado que el cumplimiento de sus previsiones económicas para 2019 dependen de que todo "vaya normal" y de que no haya "medidas raras" y ha considerado "fundamental" también que haya estabilidad política y económica tanto en España como en el entorno europeo, pendiente del Brexit y de la forma de salida del Reino Unido.

A esto ha añadido los efectos de la política comercial de EEUU o de los acuerdos que firme la propia UE convencida de que está todo "muy interrelacionado" de modo que sus decisiones pueden afectar a "sectores potentes" en Castilla y León, como la industria.