Del Olmo muestra "todo" su apoyo a Conrado Íscar y considera que es "pronto" para hablar de la candidatura a la Alcaldía

VALLADOLID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo, ha mostrado este miércoles "todo" su apoyo al presidente de la Diputación provincial, Conrado Íscar, en su precandidatura para dirigir el PP de Valladolid y ha asegurado que no va a "presionar" para tener un cargo en el organigrama y que es "prontísimo" para hablar sobre la candidatura a la Alcaldía de la ciudad.

Así lo ha señalado la concejal y exconsejera de la Junta de Castilla y León en una rueda de prensa telemática que ha ofrecido este miércoles para detallar las mociones que presentará su Grupo en el próximo Pleno del Ayuntamiento y en la que también ha querido referirse a la intención de Íscar de presentar su candidatura a la Presidencia del Partido Popular de Valladolid.

"Quiero felicitar a Conrado Íscar por el paso que ha dado, tiene todas las características para dinamizar nuestro partido en Valladolid, es una persona de consenso, moderado, tranquilo, habla claro, tiene ilusión, tiene ganas y capacidad de liderazgo", ha detallado del Olmo.

Por ello, la concejal vallisoletana ha recalcado que Íscar tiene "todo" su apoyo y que le considera "la persona que necesita el partido para intentar ganar elecciones y que haya mas ciudadanos que confíen en el PP", pues su liderazgo les puede llevar a dar un mejor servicio a la sociedad y, sobre todo, para intentar gobernar en la capital.

Del Olmo ha señalado que habla "periódicamente" con Conrado Íscar y que no solo lo ha hecho para conversar sobre su candidatura, pero ha descartado hablar de "quien va a ocupar un cargo u otro" porque lo considera "egoísta".

"No voy a presionar ni voy a forzar para que me metan en no sé donde, ahora mismo eso me da igual, tengo un trabajo muy importante que hacer", ha aseverado antes de añadir que considera también que es "prontísimo" para hablar con el partido de la candidatura a la Alcaldía de la ciudad en las futuras elecciones municipales de 2023, aunque sí que ha apuntado que le gustaría que contaran con ella.

"Si puedo aportar algo al partido, desde mi experiencia, mis ganas de que vaya mejor, evidentemente quisiera que contaran conmigo, pero les aseguro que no es mi objetivo ahora mismo. Mi objetivo es hacer una buena oposición para ganar las próximas elecciones", ha recalcado Del Olmo, quien ha subrayado que sus "adversarios" no pueden ser sus compañeros del partido, ya que lo es el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, quien "no está haciendo las cosas bien" y ha llevado a Valladolid a "perder" población y a perder comercios y negocios de hostelería.

Del Olmo ha subrayado que tiene "mucho trabajo" que hacer por todos los vallisoletanos y después dentro de dos años "si estiman que quieren poner otra persona, pues allá", ya que ha incidido en que no tiene "apego a los cargos" ni "necesidad" de "vivir de la política".

"PREOCUPACIÓN"

Por otro lado, Del Olmo ha reconocido que siente "preocupación" por el expediente que ha abierto la Dirección nacional al PP de las Cortes de Castilla y León por la designación de Pedro Viñarás como cargo de confianza, ya que entiende que un partido debe tener "unidad" pero no "uniformidad".

En cualquier caso, la presidenta del Grupo Municipal ha subrayado que en el Partido Popular caben "todos" y ha recordado que "siempre hay sensibilidades que quieren oponer a otros", por lo que ha abogado por "despojarse" de esas intenciones para tener más unidad y poder trabajar bien por mejorar la sociedad.