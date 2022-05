Del Olmo (PP) asegura que tiene "una conversación pendiente" con Feijóo y se pone "a disposición del partido"

VALLADOLID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo, ha asegurado este martes que tiene "una conversación pendiente" con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y se ha puesto "a disposición del partido" para lo que éste considere "mejor" para la ciudad, en relación a la candidatura a la Alcaldía en 2023.

Así lo ha aseverado este martes Del Olmo al ser preguntado por la situación de la designación de un candidato del Partido Popular a la Alcaldía de la ciudad para las elecciones municipales que se celebrarán dentro de algo menos de un año.

Del Olmo, que hace unos meses llegó a asegurar que no sería candidata a la Alcaldía pero que en abril ya matizó el mensaje y no lo descartó, ha apuntado este martes que tiene "una conversación pendiente" con Núñez Feijóo, quien la incluyó como vocal en el Comité Nacional. Eso sí, ha reconocido que no hay una fecha por el momento para esa conversación.

La edil se ha puesto "a disposición del partido" para "lo que considere que es lo mejor para Valladolid". "Si el partido me necesita y cree que es lo mejor, bien, pero si creen que alguien es mejor pues yo no tengo ningún problema", ha reflexionado.

La que fuera candidata del PP a la Alcaldía en 2019, cuando cayó derrotada ante el actual alcalde del PSOE, Óscar Puente, ha considerado "irrelevante" si ella está dispuesta a repetir. "Las personas no somos relevantes, los líos internos de los partidos a la gente le dan igual", ha enfatizado.

Eso sí, ha recalcado que lo importante para ella y para la ciudad es "que Puente no sea más alcalde de Valladolid", pues considera que "está débil y nervioso".