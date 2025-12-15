Ólvega (Soria) anticipa las campanadas con Paco Pil y Malena Gracia el 27 de diciembre en 'Feliz Torrezno Nuevo'

De izda a dcha, Juanjo Delgado, Samuel Moreno, Elia Jiménez e Iván Manrique presentan 'Feliz Torrezno Nuevo'. - EUROPA PRESS

SORIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La localidad soriana de Ólvega anticipa las campanadas con Torrezno de Soria, Paco Pil y Malena Gracia en 'Feliz Torrezno Nuevo', una jornada que se celebrará el sábado 27 de diciembre a las 12.00 horas en la plaza Emiliano Revilla de la localidad.

El presidente de la Marca de Garantía Torrezno de Soria, Samuel Moreno; el director técnico de la Marca de Garantía, Juanjo Delgado; la alcaldesa de Ólvega, Elia Jiménez, y el responsable de Taso Producciones, Iván Manrique, han presentado la tercera edición de las 'Campanadas del Torrezno'.

Iván Manrique, quien ha subrayado que la idea es crecer con el evento, ha destacado que este año hay un padrino y una madrina que "van a dar un gran show", Malena Gracia y Paco Gil.

Con ellos como maestros de ceremonias, el evento comenzará a las 10.45 horas con el reparto de 1.000 raciones de Torrezno de Soria, mientras que las campanadas serán a las 12.00 horas. Durante la jornada, también actuarán agrupaciones sorianas como Brisa Play, Innovation, Ángela Viamonte o la ganadora del concurso 'El Talento con Torrezno', Raquel Álvarez.

Por su parte, el director técnico de la Marca de Garantía ha recalcado el impacto nacional de esta jornada festiva en la que este año se ha apostado por Ólvega, localidad que tiene un gran peso porque cuenta con uno de los productores de la Marca de Garantía, y también por su población y por su ubicación.

Una localización "para contar con sorianos, pero también de zonas limítrofes como Navarra, La Rioja o Aragón", ha incidido, para mostrar su confianza en que la lluvia respete la jornada, si bien, ha especificado, la organización cuenta con un "plan B", el Centro Social.

Por su parte, el presidente de la Marca de Garantía, Samuel Moreno ha puesto en valor la idea de mover los eventos por toda la provincia, de la misma manera que el concurso de 'El Mejor Torrezno del Mundo'.

Al mismo tiempo, la alcaldesa de Ólvega ha agradecido que en esta ocasión se haya contado con su localidad para acoger este evento donde se cuenta con un ganador de 'El Mejor Torrezno del Mundo' en categoría amateur, así como varios establecimientos finalistas.

De este modo, ha invitado a todos los vecinos de la comarca y a los visitantes a acercarse para disfrutar de esta jornada "y empezar el año con mucha energía, la que da el Torrezno de Soria".